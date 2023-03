Po euforii związanej ze świetnym występem na mistrzostwach świata w Planicy, z których Piotr Żyła przywiózł złoty medal, broniąc tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Oberstdorfie , nasz skoczek narciarski notuje niezwykle trudny i rozczarowujący powrót do zmagań w Pucharze Świata .

Skoki narciarskie: PŚ w Oslo. Co się dzieje z Piotrem Żyłą? Polak odmówił wywiadu po prologu

Co dzieje się z Piotrem Żyłą? Na to pytanie nie chciał odpowiedzieć sam zainteresowany. Jak poinformowano w studiu Eurosportu po zakończeniu prologu, 36-latek w przeciwieństwie do pozostałych kolegów z kadry nie chciał udzielić wywiadu.