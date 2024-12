Fatalne sceny w Wiśle. Dramatyczny upadek, nastolatek już w szpitalu

W ten weekend elita skoczków narciarskich przeniosła się do Wisły, aby na skoczni imienia Adama Małysza rywalizować o kolejne punkty Pucharu Świata. Początkowo nie było pewne, czy uda się rozegrać zawody na śniegu, ale ten w piątek spadł na obiekt bardzo obficie i zasypał zeskok skoczni. Niestety już w serii treningowej, otwierającej weekend doszło do fatalne upadku. Po zeskoku w dół sturlał się 19-letni Jason Colby, który przetransportowany został do szpitalu.