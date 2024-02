Fatalne sceny w Willingen. Polacy nie przebierali w słowach. "Dramatyczne"

Konkursy Pucharu Świata w Willingen to z reguły święto dla kibiców skoków narciarskich. Na tym obiekcie można skakać powyżej 150 metrów, co jest nie lada gratką. Niestety Muehlenkopfschanze to też skocznia archaiczna, na której dochodzi do kuriozalnych scen, takich, jakie oglądaliśmy w ten weekend. "To wyglądało dramatycznie" - przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Aleksander Zniszczoł. Niestety, FIS żadnych działań nie podejmuje.