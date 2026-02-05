Fatalne przywitanie Stocha z igrzyskami. Takie obrazki już na starcie

Pomimo tego, że skoczkowie oficjalnie rozpoczną rywalizację w Predazzo dopiero w poniedziałek 9 lutego, to już dzień przed oficjalną ceremonią otwarcia, mieli oni okazję zapoznać się z obiektem podczas serii treningowej. Dwóch z trzech naszych reprezentantów - Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, zaprezentowali równe skoki, osiągając kolejno 99 oraz 100,5 metra. Niestety, zdecydowanie bliżej od nich wylądował Kamil Stoch.

Skoczek z Zębu skoczył zaledwie 92 metry, co po pierwszej kolejce oddanych skoków dało mu 29. miejsce. Już po swoim skoku był 13. Dalej od Kamila Stocha skoczyli chociażby Danił Wasiljew (93 metry), czy Hektor Kapustik ze Słowacji (97.5 metra).

W drugim skoku treningowym, Kamil Stoch zaprezentował się już lepiej i poprawił swój wynik z pierwszej próby o dwa metry. Odległość 94 metrów dała mu również lekki awans względem pierwszego skoku - 10. miejsce.

Zdecydowanie dobre wrażenie po swoim pierwszym skoku mogli mieć Wąsek i Tomasiak, który nie odstawali od najlepszych skoczków. Stefan Kraft skoczył 103 metry, Jan Hoerl i Marius Lindvik 97,5; Ryoyu Kobayashi 98,5; a Ren Nikaido wylądował zaledwie metr dalej.

Słóweńcy, z Domenem Prevcem na czele, nie pojawili się na skoczni, o czym poinformowano już dzień przed zaplanowanym treningiem. Lider klasyfikacji Pucharu Świata i jego rodacy mają zamiar zameldować się na skoczni w Predazzo dopiero w niedzielę, kiedy odbywać się będzie drugi trening, tuż przed poniedziałkowymi zawodami.

