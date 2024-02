Fatalne kwalifikacje Stocha, co zawiniło? Polak stwierdził to bez ogródek

Kamil Stoch w dwóch seriach treningowych otwierających piątkowe skakanie w Willingen zajął odpowiednio 15. i 25. pozycję, które wydawały się całkiem przyzwoite, biorąc pod uwagę formę "Biało-Czerwonych" w sezonie 2023/24. W kwalifikacjach poszło mu jednak bardzo źle - po skoku na 112. metr ledwo przekroczył czarną linię, która oznaczała zapewnienie awansu do sobotniego konkursu. Mistrz z Zębu był jednak zdania, że nie załapie się do najlepszej pięćdziesiątki.

Trzykrotny mistrz olimpijski rozwiał jednak wątpliwości - to on sam popełnił błąd. Zastanawiać mogła po raz kolejny jego niska prędkość najazdowa, która wyniosła zaledwie 85,5 kilometra na godzinę. Nikt spośród 58 skoczków w kwalifikacjach nie miał gorszej. Drugi "najgorszy" pod tym względem Wladimir Zografski osiągnął i tak znacznie wyższą niż Stoch - 86,1 km/h.

Dziennikarz zapytał 36-latka o słowa Thomasa Thurnbichlera, który chwalił go za postawę na ostatnich treningach na Wielkiej Krokwi. Miały one być podstawą do myślenia o potencjalnym progresie. - Nie przywiozłem tutaj dużo optymizmu, bo przyjechałem jak na każde inne zawody. Trudno twierdzić, czy treningi były dobre, bo skakałem na nich sam, nie ma wtedy porównania z innymi. Nie ma co przytaczać treningów - zaznaczył.