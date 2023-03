Przed piątkowym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy doszło do... kuriozalnej sytuacji. Podczas prezentacji drużyn jeden z "chorążych" pojawił się na zeskoku z flagą Polski... zawieszoną do góry nogami, co zauważył dziennikarz stacji TVN Damian Michałowski. "Coś z flagą się organizatorom pokićkało" - przyznał w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie "polskiej" flagi.