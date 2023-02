Fatalna wiadomość z Willingen. Warunki mogą przeszkodzić skoczkom

PŚ w Willingen. Skoczkowie mieli problemy

Zmienny wiatr storpeduje konkurs w Willingen?

Wiele wskazuje na to, że to nie koniec problemów organizatorów konkursów na Muehlenkopfschanze. Jak przekazali dziennikarze Skijumping.pl, od rana w Willingen pada śnieg z deszczem, co będzie rodziło problemy na najeździe i zeskoku. Po południu z kolei ma silniej wiać, co wprawdzie może nie sprawić, że zawody zostaną odwołane, ale rodzi ryzyko, że konkurs będzie loteryjny i niesprawiedliwy.