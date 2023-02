Decyzją sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski do Rasnova pojechali skoczkowie, którzy nie liczyli się w walce o powołanie na mistrzostwa świata w Planicy. Szansę na zaprezentowanie się z dobrej strony w Rumunii dostali Tomasz Pilch, Kacper Juroszek, Maciej Kot i Jan Habdas.

Skoki narciarskie. Straty Polaków w Pucharze Narodów

Niemcy zdominowali również niedzielną rywalizację duetów, pokonując Słoweńców i Austriaków . Tym samym podopieczni Stefana Horngachera zainkasowali 200 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów, w której zajmują piąte miejsce, ze stratą 1171 "oczek" do prowadzącej Austrii.

160 punktów przypadło w udziale Słoweńcom , którzy w klasyfikacji zbliżyli się do Polaków. "Biało-Czerwoni" za piąte miejsce w konkursie duetów otrzymali 80 punktów i mają już zaledwie osiem "oczek" przewagi nad zawodnikami prowadzonymi przez Roberta Hrgotę. Drugie miejsce zajmują Norwegowie .

Przerwa w cyklu Pucharu Świata

Polscy skoczkowie na trzecim miejscu klasyfikacji Pucharu Narodów pozostaną co najmniej do 11 marca, kiedy to przeprowadzony zostanie pierwszy konkurs w Oslo. Wcześniej zawodników czeka rywalizacja na mistrzostwach świata w Planicy.