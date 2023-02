Puchar Świata w skokach narciarskich w Lake Placid. Piątkowy trening został odwołany

Liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Norweg Halvor Egner Granerud. 26-latek jest ostatnio w kosmicznej formie, co potwierdził między innymi przed tygodniem w Willingen. Drugi w rankingu Dawid Kubacki traci do niego 238 punktów . Co ciekawe, Halvor Egner Granerud najprawdopodobniej nie wystąpi za tydzień w zawodach Pucharu Świata w Rasnovie. Dla polskiego skoczka będzie to więc kapitalna okazja do znacznego zmniejszenia swojej straty.