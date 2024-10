Polscy skoczkowie mają za sobą wyjątkowo nieudany sezon. Biało-Czerwoni rozczarowywali siebie i kibiców właściwie, co weekend, z małymi wyjątkami. Te stanowiły jednak pojedyncze konkursy, a w samej końcówce sezonu jedynie forma Aleksandra Zniszczoła . Dawid Kubacki , Kamil Stoch i Piotr Żyła z pewnością o tamtym sezonie już dawno zapomnieli i pozostaje mieć nadzieję, że wyciągnęli wnioski i tak słabe występy już się z ich strony nie powtórzą.

Z pewnością pewne działania zostały poczynione, a konkretnie zrobił to Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski bowiem latem zdecydował się na radykalny krok i odszedł od toku treningowego, który dotychczas go dotyczył. Stoch stworzył indywidualny sztab szkoleniowy, na którego czele stanął Michal Dolezal, wspierany przez Łukasza Kruczka. Niestety we wrześniu dwukrotny zdobywca Pucharu Świata nabawił się kontuzji, a ta sprawiła, że nie mógł wystartować w letnich mistrzostwach Polski.