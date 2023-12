Podczas gdy Niemcy i Austriacy plasują się na czołowych pozycjach w zawodach Pucharu Świata, Polacy walczą o awans do finałowej serii. Nasi kadrowicze po dwóch tygodniach rywalizacji zajmują dopiero 8. miejsce w Pucharze Narodów, a do liderujących Austriaków tracą już 920 pkt . W głębokim dołku jest między innymi Kamil Stoch , który na cztery konkursy punktował tylko raz w Lillehammer. W sobotę trzykrotny mistrz olimpijski zajął 28. lokatę.

Po części wiedziałem, że dla mnie to nie będzie łatwy początek sezonu, zwłaszcza po listopadowym zgrupowaniu w Lillehammer, natomiast w życiu nie przypuszczałbym, że będzie to aż tak trudne. Nie jestem jednak po raz pierwszy w takiej sytuacji, wielokrotnie to przerabiałem. Trochę szkoda, bo miałem nadzieję, że uda mi się już tego uniknąć, ale taki jest sport i uroki tego, co robimy ~ mówił 36-latek w rozmowie z portalem "Skijumping.pl".

Jednak jak sam zaznacza, nie pierwszy raz jest w ciężkiej sytuacji i ważne jest przede wszystkim spokojnie podejście do sprawy, bez żadnych nerwowych ruchów. O kryzysie "Biało-Czerwonego" i dyspozycji pozostałych kadrowiczów wypowiedział się teraz Maciej Maciusiak.

Trener polskich skoczków po fatalnym weekendzie w Ruce. WIDEO / materiały prasowe / materiały prasowe

"Kamil jest sfrustrowany, co można zauważyć w wywiadach. Nie ma radości ze skoków. Mówimy o zawodniku, który w swojej dyscyplinie osiągnął prawie wszystko. Szczytem jego marzeń nie są tylko punkty Pucharu Świata. Interesuje go czołówka. Teraz zderzył się ze ścianą. Widać niemoc. Potrzebuje odpoczynku, 2-3 dni na zebranie myśli. Jest doświadczonym zawodnikiem. Sam powinien podjąć decyzję" - zaznaczył były szkoleniowiec kadr B i C w wywiadzie dla "WP Sportowe Fakty".

Choć forma "Rakiety z Zębu" pozostawia wiele do życzenia, na razie nic nie wskazuje na to, że któryś z jego kolegów będzie walczył o podium Pucharu Świata. Kryzys dotknął całą kadrę. Zdaniem Maciusiaka, Thomas Thurnbichler ze swoim sztabem muszą dokładnie przeanalizować ostatnie występy swoich podopiecznych. Ponadto zwrócił uwagę na to, że skoczkowie są cały czas zgrupowaniu: Zakopane, Cypr, Lillehammer i konkursy Pucharu Świata.

Pojawiło się wiele błędów. Każdy boryka się z czymś innym, technicznie bardzo źle to wygląda i to widać. Trenerzy muszą zadać sobie pytanie, co należy zrobić, żeby pozbyć się tych błędów. To przykre, że w Pucharze Narodów przegrywamy z Finlandią ~ dodaje.

"Lato poza pojedynczymi konkursami Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła nie było wybitne. Pewność siebie buduje się przez zawody. Muszą znaleźć przyczynę: czy to było przemęczenie, a może jednak błędy w cyklach przygotowawczych. Najgorsze jest to, że nie jakiegoś punktu zaczepienia w tym sezonie. Mistrzostwa świata w lotach nie są aż tak ważne, a Turniej Czterech Skoczni czy PolSKI turniej to są przecież zwykłe konkursy PŚ" - oznajmił 41-latek.

Kamil Stoch / AFP

Kamil Stoch / AKPA

Kamil Stoch / Lukasz Szelag / Reporter