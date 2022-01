Zdjęcie Kamil Stoch w powietrzu / ABRICE COFFRINI / AFP

Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że równie słabo jak Kamil Stoch skoczył na treningu w Innsbrucku Norweg Robert Johansson, który przecież podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni stał na podium. Przy takim skakaniu Polak nie przebrnąłby kwalifikacji, które odbędą się jeszcze we wtorek.

Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Wyniki treningu. Słabe skoki Polaków

Także kiepsko spisali się inni - Piotr Żyła, który w Nowy Rok dał nam nadzieję na pierwsze polskie w czołówce, lądował na 120. metrze, daleko od najlepszych. Dawid Kubacki był w trzeciej dziesiątce z wynikiem 122 metry, obok niego - Paweł Wąsek z identyczną odległością. Najlepiej z polskich skoczków zaprezentował się Andrzej Stękała, który uzyskał 127 metrów i dało mu to 20. miejsce na treningu.



Znakomicie spisał się Markus Eisenbichler, który skokiem na odległość 139 metrów ustanowił nieoficjalny rekord skoczni w Innsbrucku - oficjalnie nie można go zaliczyć, skoro to trening. Drugie miejsce zajął Lovro Kos, a trzecie Timi Zajc.

W drugiej serii treningowej Andrzej Stękała oddał już bez porównania słabszy skok na odległość 108 metrów, a zatem na przykład słabszą od Turka Muhammata Cintimara (chociaż punktów zyskał więcej). Paweł Wąsek oddał skok na 117,5 metra, a Dawid Kubacki i Jakub Wolny wypadli fatalnie. Pierwszy uzyskał 111 metrów, a drugi - 104,5 metra.



Na wysokości zadania stanął Piotr Żyła. Jego skok na 129 metrów dał mu szóste miejsce. Sesję wygrał Timi Zajc.

Turniej Czterech Skoczni. Innsbruck. Gdzie oglądać kwalifikacje w tv?

Kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni 2021/22 odbędą się w poniedziałek 3 stycznia. Początek rywalizacji o godzinie 13.30. Konkurs główny - we wtorek 4 stycznia o godz. 13.30. Transmisja w TVN i Eurosport 1.

