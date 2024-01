Fatalna passa mistrza świata. Zawodzi nawet na zapleczu

Markus Eisenbichler zawodzi nawet w Pucharze Kontynentalnym. Słabe wyniki wielkiego mistrza

Największą wpadkę 32-latek zaliczył jednak przed własną publiczną podczas weekendu w Klingenthal. Pierwszy z konkursów zakończył on na 47. miejscu. W drugim konkursie również nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej - ostatecznie zajął bowiem dopiero 32. miejsce.

Nie tak dawno na temat nagłego spadku formy kolegi po fachu wypowiedział się były już skoczek narciarski Sven Hannawald . W rozmowie ze "Sportschau.de" odniósł się on do nieciekawej sytuacji zawodnika, który jeszcze w ubiegłym sezonie był kluczowym zawodnikiem w ekipie Stefana Horngachera.

Markusa zawsze trudno było przekonać do wejścia na odpowiednią drogę. Jemu wydawało się, że tylko on wie, jak postępować. Jest mnóstwo znaków zapytania. Markus kręci się w kółko. Trenerzy zrobili dla niego wszystko. Teraz jego kolej, żeby się obudzić. Dla Markusa jest to albo przebudzenie, albo dalsze trzymanie się własnej ścieżki. Ale wtedy koniec jego kariery będzie stosunkowo blisko

Jeśli Markus Eisenbichler nie poradzi sobie z problemami, może on nawet pożegnać się z Pucharem Kontynentalnym i trafić do cyklu FIS Cup. Nie oznacza to jednak, że 32-latek nie ma już szans wrócić na szczyt. W podobnej sytuacji kilka lat temu znalazł się Andreas Wellinger, który miał problemy z awansem do serii finałowej podczas konkursów najniższej rangi. Obecnie, co ciekawe, Niemiec jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.