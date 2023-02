Fantastyczny lot Polaka. Mocno wyśrubował rekord skoczni i przepadł

Fin uważa, że skoczył znacznie dalej. Podobno urządzenie do pomiaru łapało skoki tylko do 150. metra. Ahonen jest zdania, że skoczył co najmniej 155 m. Tyle samo, co Fin skoczył dziewięć lat później Słoweniec Jurij Tepes .

Skoki narciarskie. Kosmiczny lot Polaka. "Rekord jest mocno wyśrubowany"

- Nie ma co za wiele gadać na ten temat. To jest duża skocznia. Taki mini-mamut. Dlatego jest dość lotna. Trzeba się jednak sprężyć, żeby ustać takie metry - mówił Murańka w rozmowie z Interia Sport.

Zapytany o to, czy na tej skoczni można spokojnie wylądować jeszcze dalej, odparł: - Mam nadzieję, że nie (śmiech), ale zobaczymy. Nie ukrywam, że ten mój rekord jest mocno wyśrubowany, ale - moim zdaniem - można tam polecieć jeszcze 2-3 metry dalej i ustać, choć raczej nie będzie to 160 metrów. By ustać tak daleki skok na tej skoczni, to trzeba podchodzić do lądowania z niskiego pułapu, a do tego potrzebna jest dobra prędkość w locie.