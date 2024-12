Fantastyczne wieści dla polskich skoczków. Szczęśliwa Wisła, zaważył punkt

Niedzielna odsłona zmagań w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle przyniosła naprawdę dobre wieści z obozu gospodarzy konkursu. Dzięki temu, że aż sześciu Polaków przedarło się do drugiej serii zawodów, "Biało-Czerwoni" odnotowali awans w tabeli Pucharu Narodów. "Orły" trafiły do pierwszej piątki wspomnianej klasyfikacji - i co warto podkreślić, wyprzedziły one w tym przypadku Japonię o włos. Liderami pozostają Austriacy, którzy pokonują drugich Niemców o ponad 400 "oczek".