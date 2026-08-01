Falstart weekendu w Wiśle, ten widok mówił wszystko. Historia znów się powtórzyła
Wisła po raz kolejny znalazła się w centrum uwagi świata skoków narciarskich. To właśnie na skoczni im. Adama Małysza rozpoczęła się tegoroczna rywalizacja w Letnim Grand Prix, w której udział biorą zarówno skoczkowie, jak i skoczkinie. Pierwsze obrazki ze skoczni pozostawiły jednak spory niedosyt.
Po kilku miesiącach przerwy od startów skoczkowie narciarscy wrócili do międzynarodowej rywalizacji. Inauguracja tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix odbywa się w Wiśle. Następnie zawodnicy przeniosą się do Francji i Rumunii, a letni sezon zakończy się w niemieckim Klingenthal.
Rywalizację na skoczni im. Adama Małysza jako pierwsze rozpoczęły skoczkinie, w tym dwie reprezentantki Polski. Początek zawodów ponownie zwrócił uwagę na problem, który regularnie pojawia się przy okazji konkursów kobiet rozgrywanych w naszym kraju.
Skoki narciarskie. Przykre obrazki w Wiśle. Widok trybun mówi wszystko
Konkurs kobiet rozpoczął się punktualnie o godzinie 11:00. Wcześniej, o 9:30, przeprowadzono dwie serie oficjalnego treningu. W pierwszej najlepsza okazała się Silje Opseth, natomiast drugą wygrała Ingvild Synnove Midtskogen. Najlepiej z Polek zaprezentowała się Anna Twardosz, która po skoku na 122 metry zajęła 7. miejsce. W drugiej serii treningowej uzyskała 113 metrów, co dało jej 14. lokatę.
Po wejściu na obiekt trudno było jednak odnieść wrażenie, że właśnie rozpoczynają się zawody. Trybuny świeciły pustkami, a konkurs kobiet oglądała zaledwie garstka kibiców.
Nie jest to zresztą pierwsza taka sytuacja. Niska frekwencja podczas rywalizacji kobiet w Wiśle od kilku lat pozostaje jednym z najczęściej poruszanych tematów przy okazji zawodów Letniego Grand Prix i Pucharu Świata. W grudniu ubiegłego roku, mimo szerokiej promocji wydarzenia przez PZN, na konkurs kobiet sprzedano niespełna 100 wejściówek.
W piątek Polski Związek Narciarski poinformował w mediach społecznościowych, że bilety na sektory A1-A6 na sobotni konkurs zostały wyprzedane.
Jak dowiedziała się Interia, łącznie na cały weekend sprzedano już ponad 4500 biletów. Wejściówki obowiązują zarówno na konkurs kobiet, jak i późniejszą rywalizację mężczyzn, która rozpocznie się o godzinie 17:30. Wszystko wskazuje więc na to, że podobnie jak przy okazji podobnych zawodów większość kibiców pojawi się na skoczni dopiero przed zawodami panów.
Z Wisły - Natalia Kapustka, Interia Sport.