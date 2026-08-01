Falstart weekendu w Wiśle, ten widok mówił wszystko. Historia znów się powtórzyła

Natalia Kapustka

Natalia Kapustka

Wisła po raz kolejny znalazła się w centrum uwagi świata skoków narciarskich. To właśnie na skoczni im. Adama Małysza rozpoczęła się tegoroczna rywalizacja w Letnim Grand Prix, w której udział biorą zarówno skoczkowie, jak i skoczkinie. Pierwsze obrazki ze skoczni pozostawiły jednak spory niedosyt.

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Jako pierwsze do rywalizacji LGP przystąpiły skoczkinie Photo by DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Po kilku miesiącach przerwy od startów skoczkowie narciarscy wrócili do międzynarodowej rywalizacji. Inauguracja tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix odbywa się w Wiśle. Następnie zawodnicy przeniosą się do Francji i Rumunii, a letni sezon zakończy się w niemieckim Klingenthal.

Rywalizację na skoczni im. Adama Małysza jako pierwsze rozpoczęły skoczkinie, w tym dwie reprezentantki Polski. Początek zawodów ponownie zwrócił uwagę na problem, który regularnie pojawia się przy okazji konkursów kobiet rozgrywanych w naszym kraju.

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Konkurs kobiet rozpoczął się punktualnie o godzinie 11:00. Wcześniej, o 9:30, przeprowadzono dwie serie oficjalnego treningu. W pierwszej najlepsza okazała się Silje Opseth, natomiast drugą wygrała Ingvild Synnove Midtskogen. Najlepiej z Polek zaprezentowała się Anna Twardosz, która po skoku na 122 metry zajęła 7. miejsce. W drugiej serii treningowej uzyskała 113 metrów, co dało jej 14. lokatę.

Po wejściu na obiekt trudno było jednak odnieść wrażenie, że właśnie rozpoczynają się zawody. Trybuny świeciły pustkami, a konkurs kobiet oglądała zaledwie garstka kibiców.

Długa kolejka ludzi oczekujących przed drewnianym budynkiem przy skoczni narciarskiej, otoczona zielonym wzgórzem i lasem.
Kibice podczas konkursu pańInteriaSport.plmateriał zewnętrzny

Nie jest to zresztą pierwsza taka sytuacja. Niska frekwencja podczas rywalizacji kobiet w Wiśle od kilku lat pozostaje jednym z najczęściej poruszanych tematów przy okazji zawodów Letniego Grand Prix i Pucharu Świata. W grudniu ubiegłego roku, mimo szerokiej promocji wydarzenia przez PZN, na konkurs kobiet sprzedano niespełna 100 wejściówek.

W piątek Polski Związek Narciarski poinformował w mediach społecznościowych, że bilety na sektory A1-A6 na sobotni konkurs zostały wyprzedane.

Jak dowiedziała się Interia, łącznie na cały weekend sprzedano już ponad 4500 biletów. Wejściówki obowiązują zarówno na konkurs kobiet, jak i późniejszą rywalizację mężczyzn, która rozpocznie się o godzinie 17:30. Wszystko wskazuje więc na to, że podobnie jak przy okazji podobnych zawodów większość kibiców pojawi się na skoczni dopiero przed zawodami panów.

Z Wisły - Natalia Kapustka, Interia Sport.

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Anna TwardoszDaniel KarmannAFP
Zawodniczka w stroju sportowym z nartami w ręku i kaskiem na głowie, otoczona przez członków drużyny oraz kibiców na tle trybun stadionu skoków narciarskich.
Anna TwardoszKai Taller/Arena AkcjiEast News


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