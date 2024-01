- Nie było żadnych szans na to, by oddawać w czwartek skoki na Kulm. Nie pozwoliła na to sytuacja z wiatrem. Może nie był on zbyt silny, ale wiał relatywnie mocno z różnych kierunków i to permanentnie. To powodowało, że było zbyt na niebezpiecznie na oddawanie skoków na tak dużej skoczni - powiedział w rozmowie z Interia Sport Juergen Winkler, który jest pracownikiem FIS, a w czasie mistrzostw świata w lotach narciarskich w Tauplitz-Bad Mitterndorf zasiada w komitecie organizacyjnym.