Natalia Kapustka, Interia Sport: Pochodzisz z regionu, który na pierwszy rzut oka nie kojarzy się ze skokami narciarskimi. Jak zaczęła się twoja przygoda z tą dyscypliną?

Dawid Groszek, trener ZKN Sokół Zagórz: Pochodzę z Podkarpacia, czyli z regionu, który rzeczywiście nie jest mocno kojarzony ze skokami narciarskimi, ale mamy obiekty w Zagórzu. Wszystko zaczęło się, wiadomo, od sukcesów Adama Małysza i oglądania konkursów w telewizji. Później szukałem informacji w Internecie, sprawdzałem, gdzie znajdują się najbliższe skocznie. W wieku 12-13 lat zacząłem trenować w Zagórzu. Na początku było bardzo ciężko, w klubie brakowało sprzętu. Do Zagórza mam około 80 kilometrów, więc dojazdy stanowiły spore utrudnienie. Jednak były marzenia i cele, które chciałem osiągnąć. Tą drogą, kierując się pasją, stopniowo się rozwijałem i stawałem się coraz lepszy.

Na swoim koncie masz m.in. starty w Mistrzostwach Polski. Czego zabrakło, by pójść o krok dalej?

- Raczej nie mówiłbym tutaj o karierze, a bardziej o przygodzie i możliwości poznania sportu od bardziej zawodowej strony. Głównym problemem był brak odpowiednich warunków do rozwoju. Na Podkarpaciu nie mamy większych obiektów, na których można regularnie trenować. Kiedy z K-40 jechaliśmy na K-70 czy K-90, było bardzo trudno oddać dobry skok. Na czterdziestce jeszcze poskakaliśmy, te próby wyglądały w miarę poprawnie, ale na większych obiektach pojawiała się już wyraźna różnica. Większe prędkości, większy opór powietrza - to wszystko wymaga regularnego treningu na takich skoczniach, żeby móc na nich skutecznie rywalizować.

A koledzy, z którymi wówczas trenowałeś i rozwijałeś się w tej dyscyplinie - zostali w skokach czy wybrali zupełnie inne ścieżki?

- Raczej większość zrezygnowała. Jest jeden mój przyjaciel, który wybrał bardziej sportową drogę - to Paweł Szyndlar, obecnie zawodnik kadry w kombinacji norweskiej. W technikum, w ostatnim tygodniu wakacji powiedział mi: "Dawid, idę do szkoły sportowej". I on jest przykładem na to, że można zaryzykować i w pełni poświęcić się dla sportu. Bardzo go podziwiam za to, co robi i w jakim miejscu jest teraz. Poświęcił temu naprawdę sporo i dziś zbiera tego efekty.

Sam ukończyłeś studia magisterskie. Czy od początku miałeś plan, by w ten sposób zabezpieczyć swoją przyszłość?

- Widziałem, na jakim etapie są skoki na Podkarpaciu. Kiedy kończyłem technikum, pojawiło się w mojej głowie pytanie: "Dawid, co tak naprawdę chcesz robić w życiu?". Trzeba było podjąć decyzję. Bardzo chciałem rozwijać skoki na Podkarpaciu, dlatego zdecydowałem się na studia z wychowania fizycznego. Ukończyłem studia magisterskie, zdobyłem uprawnienia trenerskie i dziś dalej ciągnę ten wózek ze skokami w naszym regionie. Wydaje mi się, że wszystko zmierza w naprawdę coraz lepszym kierunku.

Zainteresowanie skokami w Polsce. "Duża liczba telefonów"

W którym momencie pojawiła się propozycja, by zostać trenerem w Zagórzu?

- Tak naprawdę wszystko zawdzięczam mojemu pierwszemu trenerowi. Jeszcze gdy byłem zawodnikiem, powiedział mi, że widzi mnie w roli trenera. Wtedy nie do końca w to wierzyłem i nie byłem przekonany, czy to się uda, ale on dostrzegał we mnie jakiś potencjał. Później przeszedł na emeryturę, a jego stanowisko objął inny trener. To właśnie on zaproponował mi funkcję asystenta. Z czasem jednak zrezygnował - jego ścieżka zawodowa trochę się skomplikowała. Wtedy objąłem stanowisko głównego trenera i obecnie prowadzę wszystko samodzielnie. Było to mniej więcej w 2022 roku.

Czy młody trener mierzy się z dodatkowymi wyzwaniami, na przykład w kwestii doświadczenia?

- Tak naprawdę cały czas się uczę i zdobywam doświadczenie. Mam okazję podpatrywać najlepszych, kiedy jesteśmy na zawodach czy zgrupowaniach. Uczestniczyłem również w czerwcu w szkoleniu trenerów przy kadrze narodowej, co było dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Tak jak mówię, nieustannie się rozwijam i doszkalam, bo chcę być w tym jak najlepszy.

Jak wygląda grupa, którą trenujesz?

Obecnie mamy dzieci już od 6. roku życia. Na fali ostatnich sukcesów i ogólnego zainteresowania skokami w Polsce zauważam coraz większe zainteresowanie. Do tego stopnia, że zaczyna brakować sprzętu dla najmłodszych. W tej chwili grupa liczy ponad 20 osób – od sześciolatków aż po zawodników w wieku dwudziestu kilku lat.

- Są też tacy, którzy przyjeżdżają hobbystycznie, żeby oddać kilka skoków. Daję im taką możliwość, bo sam byłem w podobnej sytuacji i traktowałem skoki bardziej jako pasję niż profesjonalną ścieżkę. Z najmłodszymi trenujemy trzy razy w tygodniu. Na tym etapie zależy mi przede wszystkim na tym, aby poznawali ten sport i czerpali z niego radość. Chcę zaszczepić w nich jak najwięcej frajdy, żeby przychodzili na treningi z uśmiechem i chęcią. Dopiero później sami zdecydują, czy chcą iść w to poważnie, czy traktować skoki jako hobby.

Czy mówiąc o wzroście zainteresowania, masz na myśli także ostatnie sukcesy Kacpra?

- Widzę ogólną tendencję wzrostową, szczególnie w sezonie zimowym, choć skoki trenujemy przez cały rok. Od początku zimy przyszło około 8 nowych, najmłodszych zawodników, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Cieszy mnie też duża liczba telefonów w sprawie treningów. Dzieci naprawdę chcą trenować. Ostatnio dzwonił do mnie nawet 11-latek z Krosna, pytał o wiele szczegółów i sam tłumaczył, jak to widzi. Byłem pod wrażeniem, że w tak młodym wieku potrafi być tak komunikatywny i samodzielnie szukać informacji. Są dzieci, które mają pasję i chcą trenować - i oby ta chęć towarzyszyła im jak najdłużej na każdym etapie rozwoju.

Na kim wzorują się obecnie najmłodsi zawodnicy?

Wzorują się przede wszystkim na światowej czołówce. Wskazują m.in. Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, a dziewczynki często podają także żeńskie gwiazdy skoków. Cieszy mnie, że mają swoich idoli i że w Polsce mamy zawodników, na których mogą się wzorować.

Skoki narciarskie na Podkarpaciu. "Bardzo chcielibyśmy mieć większy obiekt"

Jak wygląda wasza baza treningowa w klubie?

- W klubie mamy obecnie trzy skocznie - K-10, K-20 i K-40. Są to obiekty głównie dla dzieci, na początku ich przygody ze skokami. Później pojawia się większy przeskok, bo zawodnicy muszą przechodzić już na skocznie około K-70, a takich obiektów na Podkarpaciu nam brakuje.

Bardzo chcielibyśmy mieć większy obiekt. Być może sukcesy polskiej kadry na igrzyskach wpłyną na rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Mam nadzieję, że Podkarpacie zostanie zauważone i że po wielu latach starań w regionie powstanie większa skocznia

Czyli w praktyce oznacza to, że osoby chcące rozwijać karierę muszą myśleć o przeprowadzce?

- Tak, często oznacza to konieczność przeprowadzki - np. do Szczyrk lub do Zakopanego. Obecnie trzech naszych zawodników uczy się w szkole sportowej w Szczyrku. Przez czas, kiedy jestem trenerem, ale też wcześniej jako zawodnik, było kilku sportowców, którzy podjęli taką decyzję. Dobrym przykładem jest Adam Rudy, który został nawet wicemistrzem Polski i pokazał, że zawodnicy z Podkarpacia również mogą odnosić sukcesy na wysokim poziomie.

Czy dzieciaki z Podkarpacia, startując w zawodach mogą rywalizować jak równy z równym z zawodnikami z takich regionów jak Zakopane, Szczyrk czy Wisła?

- Staramy się stale podnosić poziom, żeby ta rywalizacja była jak najbardziej wyrównana i rzeczywiście taka jest. Odnosimy też sukcesy w tych zawodach. Na większych obiektach różnice są czasem bardziej widoczne, ale już zaczynamy się do czołówki coraz bardziej zbliżać. Wyniki pokazują, że Podkarpacie również liczy się w Polsce i cały czas się rozwija.

Czy w takim razie sytuacja skoków narciarskich na Podkarpaciu się poprawia?

- Sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Dzieci mają obecnie znacznie lepsze warunki do treningu, głównie dzięki pracy zarządu klubu, zaangażowaniu rodziców oraz wsparciu lokalnych instytucji, w tym gminy Zagórz. Duże znaczenie ma też wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, które w ostatnim czasie przeznaczyło środki m.in. na zakup armatki śnieżnej i pojazdu. Dodatkowo firma Elstop użycza nam swojego busa na wyjazdy, co znacznie ułatwia treningi w porównaniu z poprzednimi latami.

Apoloniusz Tajner: To powrót dobrego imienia polskich skoków narciarskich.

Nietypowa pasja młodego trenera. Wszystko zaczęło się od skoków

Poza skokami masz także nietypową pasję - robienie czapek. Jak zaczęła się ta historia?

Wszystko zaczęło się od skoków. Około 2014 roku skoczkowie zaczęli nosić ręcznie robione czapki, jednak trudno było je zdobyć, więc postanowiłem zrobić je sam. Pomógł mi w tym Internet i trochę wolnego czasu - i w ten sposób udało się stworzyć pierwsze czapki.

- Później wzbudziły one spore zainteresowanie, ale obecnie robię je raczej okazjonalnie, głównie jako prezenty. Brakuje już na to czasu, ponieważ mam inne obowiązki - oprócz pracy w klubie pracuję również na co dzień w innym miejscu i staram się to wszystko łączyć.

Ile czasu zajmuje wykonanie jednej czapki?

- W najlepszym przypadku około półtorej godziny, jeśli wszystko idzie sprawnie. Czasem trwa to trochę dłużej - do około dwóch godzin, łącznie z podszyciem polaru, dodaniem pompona i metki.

Czy wzory tworzysz sam, czy korzystasz z inspiracji albo realizujesz specjalne zamówienia?

- Pojawiają się też specjalne zamówienia, ale inspiracje często podsuwa mi dziewczyna i pomaga w tym procesie. Każdy może sam wybrać inspirację, kolorystykę i stworzyć czapkę według własnych preferencji, co jest w tym wszystkim najfajniejsze.

