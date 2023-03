Dyskusja na ten temat rozgorzała w Niemczech po tym, jak w bardzo krótkim czasie o zakończeniu kariery po sezonie poinformowało dwoje bardzo utytułowanych przedstawicieli sportów zimowych. Eric Frenzel to trzykrotny mistrz olimpijski, siedmiokrotny mistrz świata i pięciokrotny zdobywca Kryształowej Kuli w rywalizacji kombinatorów norweskich, a Denise Herrmann-Wick jest aktualną biathlonową mistrzynią olimpijską w biegu indywidualnym, a także świeżo upieczoną mistrzynią świata w sprincie. Oboje mają 34 lata i uznali, że to odpowiedni moment na powiedzenie "dość".

Stefan Horngacher: Myślę, że wszyscy pozostaną z nami na pokładzie

Niemieckie media bardzo szybko podłapały temat i zaczęły się zastanawiać czy kolejna taka deklaracja nie padnie z ust któregoś z członków kadry Stefana Horngachera, szczególnie, że Markus Eisenbichler już latem zeszłego roku miał poważne myśli co do zakończenia kariery, ostatecznie jednak nie zdecydował się na podjęcie takiej decyzji. Eisenbichler to najstarszy obecnie zawodnick w reprezentacji Niemiec, w kwietniu skończy 32 lata. Rok młodszy jest Stephan Leyhe, a dwa lata mniej ma Karl Geiger.