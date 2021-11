Ewa Bilan-Stoch, Marta Kubacka i inne "narciarskie" WAGs wcale nie mają łatwego życia

19 listopada odbyły się pierwsze kwalifikacje do konkursu nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na początek sportowcy oddadzą skoki w rosyjskim Niżnym Tagile. Konkursy zaplanowano na 20 i 21 listopada.

Żony i partnerki polskich skoczków narciarskich

W Polsce skoki narciarskie cieszą się ogromną popularnością. Nic dziwnego, bowiem skoczkowie z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą na czele osiągają świetne wyniki. Za ich sukcesami stoją talent, poświęcenie, dyscyplina, treningi, ale także mocne wsparcie nie tylko kibiców, ale przede wszystkim najbliższych. Ważną rolę odgrywają tu partnerki.

Ewa Bilan-Stoch, żona Kamila Stocha

O tym, jak niełatwo być żoną sportowca, mówiła kiedyś Ewa Bilan-Stoch.



Zdarza mi się płakać, gdy widzę Kamila zbitego z tropu, krytykowanego. Ale chcę być dla niego oparciem, więc zaciskam zęby i staram się go rozbawić - mówiła Stoch w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".

Ona i Kamil są małżeństwem od 11 lat. Poznali się na zawodach w Planicy. Prowadzą wspólnie kilka biznesów, m.in. sklep z czapkami zimowymi i zakopiańską galerię z trofeami skoczka. Żona Stocha jest także aktywna w mediach społecznościowych .



Marta Kubacka, żona Dawida Kubackiego

Inną drogę zawodową obrała żona Dawida Kubackiego. Pod koniec października Marta Kubacka oficjalnie ogłosiła, że rozpoczęła pracę jako przedstawicielka handlowa w międzynarodowej firmie zajmującej się sprzedażą głównie sprzętu gospodarstwa domowego. Na specjalnie założonym profilu na Instagramie pokazuje wszystkim zainteresowanym różne potrawy, jakie przyrządza za pomocą oferowanego przez siebie robota kuchennego.



Państwo Kubaccy pobrali się w maju 2019 roku, a w grudniu zeszłego roku zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się ich córeczka, Zuzanna. Gdy się urodziła, tata nie mógł spotkać jej na żywo przez 2 tygodnie. Przebywał wówczas na zawodach, przy okazji których osiągnął ogromny sukces - zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni i zgarnął statuetkę Złotego Orła.

Na Instagramie jego żona przyznawała, że w tamtym czasie było jej trudno.



Najgorzej było żyć ze świadomością, że Dawid zobaczy małą dopiero po 2 tygodniach. Ze wszystkim innym można było sobie poradzić - wyjawiła.

Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek długo ukrywali swój związek przed światem. Być może czekali, aż opadnie "kurz bitewny" po głośnym rozwodzie skoczka z Justyną Żyłą. Przypomnijmy, że była już żona skoczka publicznie oskarżyła męża o zdradę i nieodpowiednie zachowanie. W mediach nie szczędziła słów krytyki pod adresem męża, a na Instagramie publikowała wpisy godzące w jego wizerunek.

Ostatecznie byli małżonkowie unormowali stosunki. A Piotr wiedzie szczęśliwe życie u boku aktorki z serialu "19+". Jakiś czas temu zamieszkali razem w nowym domu w Ustroniu . I coraz chętniej publikują wspólne fotki.



Narzeczona Jakuba Wolnego

Jakub Wolny bardzo chroni swoją prywatność. Do tego stopnia, że nie udostępnia żadnych informacji na temat swojej ukochanej. Raz zrobił wyjątek i wyjawił, że on i narzeczona szykują się do ślubu. Uroczystość zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku. Choć miała odbyć się już wcześniej, ale zakochanym plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Wesele jest zaplanowane. Mam nadzieję, że pandemia nic nie naruszy. 11 czerwca 2022 roku - mówił w Kanale Sportowym.

Marcelina Hula, żona Stefana Huli

W przyszłym roku Marcelina i Stefan Hulowie będą obchodzili 10. rocznicę ślubu. Małżonkowie mają dwie córki. Tuż przed startem nowego sezonu Pucharu Świata wybrali się na rodzinną wycieczkę w góry, czym żona sportowca pochwaliła się w sieci.



Ciekawostką jest, że Marcelina Hula ukończyła włókniarstwo na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i zajęła się szyciem kombinezonów dla skoczków narciarskich.

Agnieszka Murańka, żona Klemensa Murańki

Klemens Murańka poślubił Agnieszkę w 2015 roku, gdy ta miała zaledwie 19 lat. Mają dwóch synów.



Za parą trudne chwile. Murańka miał poważne problemy ze wzrokiem, przez lata skakał niemal na oślep. Sam przyznawał, że nie widział nawet linii zeskoku. Dostrzegał jedynie poszczególne punkty, np. koniec progu. Nie wiedzieli o tym jego najbliżsi, nawet żona.



Zapytałam go, żeby odpowiedział mi na tę zagadkę, bo dla i mnie, i dla wielu innych ludzi to naprawdę była zagadka, przechodził badania, jakim cudem, skoro był praktycznie ślepy, niewidzący. Odpowiedział mi: 'Wiesz Aga, prawda jest taka, że ja tę tablicę znałem na pamięć' - opowiadała ukochana sportowca w rozmowie z "Newserią".

Julia Murańska, partnerka Tomasza Pilcha

Tomasz Pilch zajął wysokie, trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich 2021 w Zakopanem . Jego wpis na Instagramie, w którym informował o sukcesie, skomentowała krótko partnerka, Julia Murańska .



20-latka jest studentką stomatologii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, a oprócz tego zajmuje się modelingiem. Niedawno była finalistką i zwyciężczynią nagrody od publiczności prestiżowego konkursu dla modelek "The Look of The Year".



Ona i sportowiec są parą od ponad dwóch lat. Lubią spędzać czas aktywnie - na spływach kajakowych, wycieczkach, jeździe na nartach lub rowerze.



Magdalena Zniszczoł, żona Aleksandra Zniszczoła

Magdalena i Aleksander Zniszczołowie są nie tylko udanym małżeństwem, ale też szczęśliwymi rodzicami małej Hani. Co ciekawe, żona skoczka jest siostrą Justyny Żyły, eks Piotra Żyły.



Sportowiec poślubił Magdę w maju 2017 roku.



Agnieszka Kot, żona Macieja Kota

Kariera sportowa Macieja Kota zapowiadała się obiecująco. Jednak coś poszło nie tak i skoczek znacznie obniżył loty. Jednak nie poddaje się, a w powrocie do formy wspiera go żona, Agnieszka.



Pobrali się w maju 2019 roku, a kilka miesięcy temu zostali rodzicami. Ich synek czasem towarzyszy mamie podczas treningów. Agnieszka jest trenerką personalną, a na swoim profilu na Instagramie promuje zdrowy, aktywny styl życia.

