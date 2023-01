Zawody Pucharu Świata w Bad Mitterndorf nie ułożyły się dla Dawida Kubackiego w wymarzony sposób. W obu konkursach w lotach nie zaprezentował swojej najlepszej dyspozycji, co pozwoliło mu na zajęcie 10. i 17. miejsca. Jest to jego najgorszy wynik w obecnym sezonie . Fenomenalną formę udowodnił za to Halvor Egner Granerud, który triumfował dwukrotnie. Tym samym Norweg nie tylko wyprzedził polskiego skoczka w klasyfikacji generalnej PŚ , ale też błyskawicznie zbudował sobie nad nim w miarę solidną przewagę. Obecnie obu panów dzieli 112 punktów.

Sam Kubacki wcale nie załamuje rąk . Wręcz przeciwnie, jest zmotywowany, by nadal skutecznie walczyć o Kryształową Kulę. "Najbardziej żałuję tego, że zabrakło stabilności. Teraz nic więcej się nie wykombinuje, tylko trzeba wyciągnąć wnioski i pracować dalej. Załamywać się też nie ma co, bo sezon jest długi i może przynieść jeszcze wiele fajnych momentów. Nie ma wątpliwości, że w ten weekend byłem rozregulowany. To jest jednak tylko kwestia spokojnego podejścia do kolejnych konkursów i wszystko powinno być dobrze" - uspokoił kibiców.

W dużo lepszym nastroju z Austrii wyjeżdża Granerud. "To był wspaniały weekend, choć zabrakło mi trochę naprawdę długich skoków, by mieć jeszcze większą radość z latania. Ale same skoki były bardzo dobre. Myślę, że dziś jury wykonało dobrą robotę, pilnując odpowiednio naszych prędkości najazdowych. To był cudowny weekend, z piękną pogodą dzisiaj" - powiedział po wszystkim cytowany przez skijumping.pl.

Przy okazji nawiązał do swojego dość emocjonalnego zachowania po finałowym skoku.

Miłe chwile na konferencji. Granerud zwrócił się do Kubackiego. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Halvor Granerud wyjaśnia swoje zachowanie po finałowym skoku w PŚ. Chodziło o... urodziny jego siostry

W niedzielnym konkursie na Kulm Halvor Ganerud oddał dwa świetne skoki. W pierwszej serii popisał się próbą na 234,5 metra, a w drugiej wylądował o pół metra dalej. To pozwoliło mu na wygranie zawodów. Drugi był Timi Zajc ze stratą 4,1 pkt. Na trzecim stopniu podium stanął Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków był Piotr Żyła, który zajął 6. miejsce.

Głośno jest nie tylko o wynikach zawodów, ale również o zachowaniu Norwega po finałowym skoku. Wykonał gest machania lassem i zatańczył przed kibicami zgromadzonymi na skoczni.

Okazuje się, że wcale nie było to jedynie okazanie radości, jak sądziło wielu fanów. Za "numerem" Graneruda kryło się coś więcej. Właśnie w taki sposób świętował urodziny bliskich mu osób. "Mój dziadek miał wczoraj urodziny, a moja siostra ma je dzisiaj, więc to były dla mnie bardzo radosne dwa dni. Taki weekend na pięć gwiazdek" - tłumaczył. Dodawał, że wcześniej zadzwonił do siostry i zaśpiewał jej okazjonalną piosenkę.

Na koniec skoczek opublikował w mediach społecznościowych fotografię dokumentującą jego taniec. "Niesamowity weekend, niesamowite warunki i doskonałe efekty. Duma z osiągnięcia 20 zwycięstw w Pucharze Świata! Teraz postaram się zdobyć 21." - napisał obok. W komentarzach głos zabrała jego siostra, Karoline Granerud, która podziękowała za oryginalny sposób uczczenia jej święta.

Bardzo przyjemne (urodzinowe) świętowanie taneczne. Niech impreza trwa! ~ - podsumowała krótko.

