W czasie, gdy prezesem Polskiego Związku Narciarskiego był Apoloniusz Tajner, funkcję trenera kadry skoczkiń powierzono Łukaszowi Kruczkowi. Według Kazimierza Długopolskiego była to zła decyzja ówczesnego szefa związku, a jej konsekwencje PZN ponosi do dziś. "Biało-Czerwone" mają bowiem problem z nawiązaniem wyrównanej rywalizacji ze światową czołówką, co było widać podczas mistrzostw w Planicy.