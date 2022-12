Poza Dawidem, na właściwe tory wraca Kamil Stoch i to widać. Piotrek Żyła nie schodzi z wysokiego poziomu, życiowy sukces osiągnął dziś Paweł Wąsek, którego rozwojowi kibicuje cała Polska. Natomiast starty pozostałych pozostawiają wiele do życzenia. Najgorsze, że nawet trudno wymyślić jakieś zastępstwo, bo z Pucharu Kontynentalnego wyróżniłbym tylko Jan Habdasa. To pokazuje, ile pracy czeka sztab trenera Thomasa Thurnbichlera

~ powiedział.