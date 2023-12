Ekspert punktuje Thomasa Thurnbichlera. Wskazał przyczynę problemów skoczków

Po fatalnym początku sezonu w wykonaniu polskich wciąż nie widać perspektywy na poprawę. Dawid Kubacki , Kamil Stoch i Piotr Żyła przeplatają przeciętne konkursy bardzo nieudanymi , a Paweł Wąsek ma gigantyczne problemy z uzyskaniem kwalifikacji do rundy finałowej. Do tej pory ta sztuka udała mu się w tym sezonie tylko raz. Rezultatów jak na razie nie przyniosła również zmiana Aleksandra Zniszczoła na Macieja Kota . Żaden z nich nie sięgnął po punkty Pucharu Świata.

Największe nadzieje na poprawę dramatycznej sytuacji w Pucharze Narodów dawały ostatnie występy Dawida Kubackiego. Mimo to 33-latek nie załapał się do finałowej 30 w sobotnich zawodach w Engelbergu. Dzień później spisał się dużo lepiej i zajął 14. miejsce. Był to dla niego najlepszy występ w tym sezonie. Kamil Stoch ukończył zawody w Engelbergu na pozycji 23. Łącznie biało-czerwoni uzbierali zaledwie 158 punktów w klasyfikacji Pucharu Narodów. Plasuje ich to na 7. miejscu, za Japonią i Szwajcarią.