Efektowne zwycięstwo Polaka w Lillehammer. W końcu sukces na skoczni

Popis Macieja Kota. Efektowna wygrana Polaka

Na prowadzeniu był reprezentant gospodarzy Fredrik Villumstad . Norweg wylądował na 132 metrze i wyprzedzał Słoweńca Maksima Bartolja, który skoczył o metr bliżej. Na najniższym stopniu podium stał Clemens Leitner. Austriak co prawda skoczył aż 138,5 metra, ale jego nota była o 6,6 punktu niższa niż lidera na półmetku.

W drugiej serii jednak najlepiej już spisał się Maciej Kot. Polak poszybował na odległość 132 metrów i o prawie trzy punkty wyprzedził Villumstada, a o pięć Bartolja, którzy uzupełnili podium. Piątą lokatę utrzymał Murańka, dla którego to także bardzo solidny występ.

Kot wróci do Pucharu Świata?

Dobry występ Macieja Kota może otworzyć mu drogą do powrotu do Pucharu Świata. Już podczas Turnieju Czterech Skoczni pojawiały się pierwsze oznaki, że ten doświadczony zawodnik może odzyskać miejsce w kadrze. W rozmowie z Interią sam zresztą przyznawał, że wszystko zaczyna iść w coraz lepszym kierunku. W Lillehammer pokazał, że wciąż stać go na dobre wyniki.