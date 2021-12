Przed nami Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich w Zakopanem. Już dzisiaj dowiemy się, czy sensacyjny triumfator sprzed roku - Tomasz Pilch znów włączy się do walki o podium. Jak zaprezentują się reprezentanci Polski z kadry Michala Doleżala? Na Wielkiej Krokwi skakać będą także kobiety.

Skoki narciarskie. Mistrzostwa Polski w Zakopanem. Jak było przed rokiem?

Ten sezon nie układa się najlepiej dla reprezentantów Polski w Pucharze Świata. Kibice byli jak dotąd świadkami tylko jednego podium w wykonaniu naszego reprezentanta. W Klingenthal Kamil Stoch był trzeci. To właśnie skoczek z Zębu zajmuje najwyższe miejsce (11.) w klasyfikacji generalnej PŚ spośród Polaków. Stoch, który ma w swoim dorobku siedem złotych medali MP będzie głównym faworytem zmagań w Zakopanem w 2021 roku.



Przed rokiem zmagania o mistrzostwo Polski odbyły się w Wiśle, a nie w Zakopanem. Zwyciężył wówczas dość nieoczekiwanie Tomasz Pilch, który wyprzedził Dawida Kubackiego i Andrzeja Stękałę. Wtedy odbyła się tylko jedna seria, a konkurs został przerwany po źle wyglądającym upadku Kingi Rajdy.

Reklama

- W szatni po pierwszej serii dziewczyna napisała do mnie, że zrobię sobie prezent pod choinkę. Myślałem, że to niemożliwe. Obawiałem się, że się zestresuję i gorzej skoczę w drugiej serii. Już miałem jechać na górę, gdy przyszła informacja, że druga seria została odwołana. Nie dociera to do końca do mnie" - mówił wówczas po konkursie Tomasz Pilch.





W ubiegłym roku w jednoseryjnym konkursie kobiet triumfowała Kamila Karpiel, a na drugiej pozycji zawody ukończyły ex aequo Joanna Szwab i Kinga Rajda. Łącznie wystartowało tylko sześć zawodniczek.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Tomasz Pilch nowym mistrzem Polski. Wideo INTERIA.TV

Skoki narciarskie. Mistrzostwa Polski: Zakopane 2021. Terminarz

15.00 - oficjalny trening Kobiet i Seniorów

16.00 - seria próbna Kobiet i Seniorów

17.05 - 1 seria konkursowa Kobiet

17.30 - 1 seria konkursowa Seniorów

18.30 - 2 seria konkursowa Kobiet

18.40 - 2 seria konkursowa Seniorów

ceremonie dekoracji



Skoki narciarskie. Mistrzostwa Polski: Zakopane 2021. Kiedy? Data, godzina

Konkurs świąteczny w ramach zimowych mistrzostw Polski w Zakopanem odbędzie się w czwartek 23 grudnia. Skoki treningowe już od godziny 15, natomiast pierwsza seria kobiet rozpocznie się o 17.05, a mężczyzn od 17.30.

Skoki narciarskie. Mistrzostwa Polski: Zakopane 2021. Gdzie oglądać transmisję tv i online?

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich w Zakopanem będzie można oglądać w telewizji na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Transmisja online live stream na tvpsport.pl.



Tekstowa relacja z konkursu dostępna będzie na sport.interia.pl.



Zobacz też: