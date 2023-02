"Dziki" skok i ostra reakcja Niemców! Wielkie poruszenie. "To szaleństwo"

Nie milkną echa piątkowego konkursu drużyn mieszanych rozgrywanego w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willigen. Podczas zawodów Timi Zajc oddał niewiarygodny, a przy tym przerażający skok na odległość 161,5 m, który zakończył się upadkiem Słoweńca. Wiele głosów krytykuje jury, które pozwoliło oddać 22-latkowi skok w warunkach zagrażających jego zdrowiu. Oburzenia nie kryje szkoleniowiec Zajca Robert Hrgota. Także w Niemczech przyjęto w niedowierzaniem to, co wydarzyło się w Willingen. "To szaleństwo", "Najdzikszy skok jaki widziałem" - mówią nasi zachodni sąsiedzi.