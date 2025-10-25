Dziewczyna z okładki niemieckiego magazynu. Tak zmieniło się życie Polki

W skrócie Anna Twardosz osiągnęła historyczny sukces jako pierwsza Polka na podium Letniego Grand Prix w skokach narciarskich.

Zdobyła rozpoznawalność, trafiając na okładkę niemieckiego magazynu sportowego.

Jej postępy są wynikiem ciężkiej pracy nad sobą, co przekłada się na rosnącą pewność siebie i stabilność w skokach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Anna Twardosz już w ubiegłym sezonie zimowym pokazała, że zrobiła wyraźny postęp. Posłużyło jej zrzucenie wielu kilogramów, co wcale nie było łatwe. To była ciężka praca tej zawodniczki, ale - jak widać - opłaciło.

Tego lata Twardosz wskoczyła do światowej czołówki. W klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix zajęła ósme miejsce. Dwa razy stawała na podium w konkursach tego cyklu w Rasnovie, co było historycznym momentem dla polskich skoków.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Anna Twardosz na okładce niemieckiego magazynu

Jakie było zdziwienie wśród polskich dziennikarzy, kiedy w biurze prasowym w Klingenthal zobaczyliśmy magazyn wydawany przy okazji zawodów na Sparkassen Vogtland Arenie, a na okładce było zdjęcie właśnie Twardosz. Zresztą nasza zawodniczka składała nawet autografy na tej okładce. Stała się rozpoznawalna. W kolejce do niej po autograf ustawiały się dzieciaki, choć część z nich sądziła, że jest z... Japonii.

To z pewnością pokazuje, że także nasze skoczkinie mogą być rozpoznawalne w świecie. Twardosz bez dwóch zdań zaczyna otwierać drzwi do wielkiego świata przed kobiecymi skokami w naszym kraju. O tym jednak, jak to się stało, że zagościła na okładce, nie chciała mówić.

Niech to będzie moją tajemnicą. Powiem tylko tyle, że szybko poszło

W niemieckim magazynie właśnie mówi o tym, jak zatankowała bak pewności siebie, który zaprowadził ją do światowej czołówki.

Anna Twardosz: nie chcę schodzić z tej drogi

Ostatni konkurs sezonu letniego w Klingenthal nie wyszedł Twardosz zbyt dobrze. Zajęła 19. miejsce. Po konkursie przyznała, że chyba za bardzo chciała zakończyć rywalizację w LGP w dobrym stylu.

Bardzo się cieszę, że zaczynają mnie dostrzegać także w innych krajach. To lato było dla mnie naprawdę dobre. Widać duży postęp, choć moje skoki w sobotnim konkursie nie były zbyt dobre. Może za bardzo chciałam się pokazać w ostatnich zawodach i pojawiło się zbyt duże napięcie. Ogólnie jednak jestem bardzo zadowolona z całego lata. Te miejsca na podium dały mi dużo pewności siebie. Pojawiła się też dzięki temu stabilność. Zrozumiałam, że też mogę być w tym miejscu. I nie chcę schodzić z tej drogi

Nasza skoczkini nie ukrywała, że w Klingenthal, kiedy siedziała na belce, to pojawiał się u niej strach. Zwłaszcza w piątek, kiedy jednak mocniej wiało. Ta skocznia robi jednak wrażenie także na skoczkach. Stefan Hula, który jest asystentem Marcina Bachledy, trenera głównego kadry kobiet, mówił, że w Klingenthal wylatuje się wysoko za progiem, co w połączeniu z wiatrem, który tu wieje niemal ciągle, robi wrażenie także na mężczyznach.

Twardosz przyznała, że w jej skokach jest coraz więcej automatyzmu. To zazwyczaj jest oznaką wysokiej formy.

- Takie automatyczne wykonywanie skoków zdarza mi się coraz częściej. Kiedy oddawał najlepsze skoki w tym sezonie, to na belce najczęściej myślałam o tym, co będę robiła po konkursie, a nie o skokach. I wtedy one wychodziły bardzo dobrze. Mięśnie wiedzą, co mają robić. Po to się trenuje, by osiągać właśnie taki stan - zakończyła.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Anna Twardosz w Klingenthal IMAGO/Johannes Schmidt Newspix.pl

Anna Twardosz w magazynie "Flugbegleiter" Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Anna Twardosz rozdałą wiele autografów w Klingenthal Tomasz Kalemba INTERIA.PL