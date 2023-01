O tym, jak ważne jest dla Norwegów wygranie przez ich reprezentanta Turnieju Czterech Skoczni , może świadczyć fakt, że tamtejsza prasa dalej podgrzewa emocje wokół triumfu Halvora Egnera Graneruda Wrócono do sceny, jaka rozegrała się tuż po zakończeniu zawodów w Bischofshofen . Skoczek rozmawiał przed kamerą Eurosportu z Kacprem Merkiem. Na koniec wywiadu dziennikarz wspomniał, że jego żona jest fanką nakrycia głowy Graneruda . Reakcja? Sportowiec ściągnął czapkę i poprosił, by redaktor podarował ją swojej ukochanej.

"Skoki narciarskie to polski sport narodowy. Halvora Egnera Graneruda oddającego czapkę można więc porównać z Erlingiem Haalandem robiącym to samo ze swoim garniturem" - opisuje norweski portal "Dagbladet".

"Jest jedna rzecz, którą ujął nas i Halvora. Ten moment, gdy wraz z Anze [Laniskiem] wzięli go na ramiona i nosili . To było coś niesamowitego. Spełnienie marzeń! Dziękuję mu za to " - mówił ojciec Halvora, Svein Granerud , w rozmowie z TVP Sport. "Jestem bardzo szczęśliwa" - dodawała krótko matka skoczka, Marit Egner , w "VG".

Karoline Nilsen wzruszona sukcesem Halvora Graneruda. "Tonęła we łzach"

Choć część osób nawet nie zauważyła, to Karoline Nilsen była obecna podczas noworocznego konkursu skoków w Garmisch-Partenkirchen . Mocno przeżyła zawody. "Tonęła we łzach. Obrazki płaczącej Karoline Nilsen przewijały się przez duży ekran na skoczni. Kiedy zdała sobie sprawę, że Halvor wygrał, całkowicie się rozkleiła " - opisywano w "Dagbladet".

" To był bardzo nerwowy i ekscytujący turniej . Puls nieco się uspokoił po pierwszym skoku. Chciałabym tam być i świętować razem nim, ponieważ jest to zwycięstwo, które dla Halvora jest bardzo ważne i które jest tak niewiarygodnie zasłużone" - tłumaczy.

To jedna z jej nielicznych publicznych wypowiedzi. O tym, dlaczego Nilsen unika rozgłosu, mówił 26-letni skoczek. " Nie chcemy zbytnio dzielić się tym, co robimy i jak się czujemy. Uważam, że media społecznościowe i wiadomości powinny być zarezerwowane dla mnie i skoków narciarskich" - tłumaczył w "Dagbladet".

Halvor i Karoline są razem od czterech lat. Ciekawostką jest, że kobieta ma niecodzienną pasję. Zajmuje się dziewiarstwem. Oprócz tego uwielbia podróże, najlepiej z partnerem u boku. To właśnie dla niej Granerud przeprowadził się z Oslo do Trondheim. Mieszkają w nowym lokum zlokalizowanym nieopodal kompleksu skoczni. To nie przypadek, a decyzja podjęta już z myślą o przygotowaniach do narciarskich mistrzostw świata w 2025 roku.