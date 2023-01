Dawid Kubacki w piątkowe popołudnie stanie do rywalizacji w Bischofshofen, gdzie czeka go trudne zadanie odrobienia strat do aktualnego lidera Turnieju Czterech Skoczni, Halvora Egnera Graneruda . Polak jeszcze przed startem konkursu ma jednak powody do radości, ponieważ na świat przyszła jego córka, Maja.

Dawid Kubacki po raz drugi został ojcem

Bliscy Kubackiego czekają na skoczka

Teraz wiele wskazuje na to, że Kubacki ukończy cykl co najmniej na drugiej pozycji. Po zawodach z kolei będzie mógł udać się do domu, by z bliskimi świętować narodziny córki. Wspomniał o tym dziennikarz Dominik Formela, który we wpisie na Twitterze zwrócił się do żony zawodnika. "Gratulacje Marta, jeszcze dwa skoki i puszczamy męża do Was" - napisał, na co odpowiedziała żona Kubackiego. "Ja myślę. Ja już po robocie" - zażartowała, a jej wpis szybko doczekał się kilkuset polubień.