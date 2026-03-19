Jedynie dwa weekendy pozostały do zakończenia sezonu 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przed ostatnim przystankiem, jakim klasycznie będzie Planica najlepsi zawodnicy na świecie rywalizować będą w norweskim Vikersund. Na obiekcie do lotów kibicować będzie można sześciu naszym skoczkom. Wystartują bowiem Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Kacper Tomasiak, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Dla naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego z Mediolanu będzie to debiut na skoczni mamuciej.

W czwartek odbyły się testy skoczni, a w ich trakcie bardzo poważnie wyglądający upadek zaliczył Andrea Campregher. Co więcej, sprawy nie ułatwiały również warunki. Start serii testowej był przesuwany, gdyż wokół obiektu wiał niezwykle mocny wiatr. Prognozy nie były również optymistyczne na piątkowe popołudnie.

Z tego względu FIS, czyli Międzynarodowa Federacja Narciarska postanowiła nieco zmienić plan dnia w kalendarzu mężczyzn. Wszystko oficjalnie ogłoszono w czwartkowy wieczór.

FIS ogłasza, skoki przełożone. Podano godziny

Jak przekazano, piątkowe skoki mężczyzn odbędą się w nowych godzinach. Dwie serie treningowe rozpoczną się o godz. 16:00, natomiast kwalifikacje ruszą dwie godziny później - o 18:00. W pierwotnym planie całe zmagania miały odbyć się o dwie godziny wcześniej. W ten sposób wzrasta szansa na płynne przeprowadzenie zawodów.

Rozwiń

Całą rywalizację skoczków w Vikersund będzie można śledzić w serwisie Interia Sport. Pierwsza z zaplanowanych relacji "na żywo" ruszy w piątek tuż przed godz. 16:00. W sobotę oraz niedzielę odbędą się natomiast konkursy indywidualne.

Sandro Pertile Photo by HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Kacper Tomasiak Matthias Schrader/Associated Press/East News East News

Kamil Stoch (zdj. archiwalne) Wojtek Radwański AFP

