Dzieje się w skokach. FIS wprowadza zmiany, a zaraz początek sezonu
Zmiany, zmiany, zmiany - to hasło od miesięcy towarzyszy kobiecym skokom narciarskim. Najpierw korekty w kalendarzu, a teraz w sprzęcie. Impulsem do decyzji Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) były dramatyczne wydarzenia z przedolimpijskiej próby w Predazzo. To właśnie tam, na nowo powstałych skoczniach Val di Fiemme, doszło do serii groźnych wypadków, które ostatecznie wymusiły reakcję władz dyscypliny.
Sama historia obiektów olimpijskich od początku była burzliwa. Pierwotnie testy miały odbyć się w styczniu, lecz budowa się opóźniała. Termin awaryjny wyznaczono na wrześniowe Letnie Grand Prix i udało się go dotrzymać, choć obawy narastały. Już pierwsze opinie zawodników były ostrożne. Giovani Bresadola mówił o "dziwnym profilu" i nienaturalnie wysokim locie, Alex Insam wtórował mu, podkreślając ryzyko związane z dużą wysokością opadania.
Niestety, przeczucia znalazły bolesne potwierdzenie. Konkurs kobiet na skoczni normalnej zakończył się poważnym urazem Evy Pinkelnig, jednej z największych gwiazd tej dyscypliny. Zerwanie więzadła krzyżowego wykluczyło Austriaczkę z sezonu i niemal przekreśliło marzenia o igrzyskach. Chwilę później podobny los spotkał Alexandrię Loutitt, mistrzynię świata i medalistkę olimpijską. Trzecią ofiarą była Japonka Haruka Kasai, dwuboistka, która również zerwała więzadła podczas mikstu kombinacji norweskiej.
Zmiany w kobiecych skokach. Kombinezony będą większe
Seria wypadków wstrząsnęła środowiskiem. Szkoleniowcy, w tym asystent trenera reprezentacji Polski, Stefan Hula, zainicjowali spotkanie w Predazzo. Dyskusja dotyczyła zarówno profilu skoczni, jak i kombinezonów. Trenerzy Kanady i Austrii wycofali swoje zawodniczki z kolejnych startów, apelując o natychmiastowe zmiany.
FIS musiała zareagować. Tydzień po feralnych zawodach wprowadzono nowe zasady dotyczące sprzętu:
- kombinezon ma być od 2 do 5 cm luźniejszy względem obwodu ciała (wcześniej maksymalnie 4 cm),
- rękaw może być szerszy o 2-4 cm, a jego długość sięgać do 5 cm (wcześniej 3 cm),
- krok kombinezonu może być mierzony 2 cm poniżej wysokości krocza.
Nie jest to rewolucja, ale znaczący krok w stronę bezpieczeństwa. "Niektóre nacje chciały jeszcze więcej, ale FIS zgodziła się tylko na dwa centymetry dodatkowo" - przyznał Hula, cytowany przez TVP Sport. "Już lata temu wiedzieliśmy, że mniejsze kombinezony powodują urazy kolan. Po zmianach z 2012 roku mieliśmy ponad 60 zerwanych więzadeł. Trzeba było kolejnych trzech takich przypadków, by FIS zrozumiała, że to, co oni robią, nie jest dobre" - skomentował z kolei Janko Zwitter.