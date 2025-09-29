Dzieje się w skokach. FIS wprowadza zmiany, a zaraz początek sezonu

Sama historia obiektów olimpijskich od początku była burzliwa. Pierwotnie testy miały odbyć się w styczniu, lecz budowa się opóźniała. Termin awaryjny wyznaczono na wrześniowe Letnie Grand Prix i udało się go dotrzymać, choć obawy narastały. Już pierwsze opinie zawodników były ostrożne. Giovani Bresadola mówił o "dziwnym profilu" i nienaturalnie wysokim locie, Alex Insam wtórował mu, podkreślając ryzyko związane z dużą wysokością opadania.

Niestety, przeczucia znalazły bolesne potwierdzenie. Konkurs kobiet na skoczni normalnej zakończył się poważnym urazem Evy Pinkelnig, jednej z największych gwiazd tej dyscypliny. Zerwanie więzadła krzyżowego wykluczyło Austriaczkę z sezonu i niemal przekreśliło marzenia o igrzyskach. Chwilę później podobny los spotkał Alexandrię Loutitt, mistrzynię świata i medalistkę olimpijską. Trzecią ofiarą była Japonka Haruka Kasai, dwuboistka, która również zerwała więzadła podczas mikstu kombinacji norweskiej.

Wysokie ceny biletów na konkursy skoków narciarskich w Polsce. Małysz ujawnia przyczynę. WIDEO InteriaSport.pl INTERIA.TV

Zmiany w kobiecych skokach. Kombinezony będą większe

Seria wypadków wstrząsnęła środowiskiem. Szkoleniowcy, w tym asystent trenera reprezentacji Polski, Stefan Hula, zainicjowali spotkanie w Predazzo. Dyskusja dotyczyła zarówno profilu skoczni, jak i kombinezonów. Trenerzy Kanady i Austrii wycofali swoje zawodniczki z kolejnych startów, apelując o natychmiastowe zmiany.

FIS musiała zareagować. Tydzień po feralnych zawodach wprowadzono nowe zasady dotyczące sprzętu:

- kombinezon ma być od 2 do 5 cm luźniejszy względem obwodu ciała (wcześniej maksymalnie 4 cm),

- rękaw może być szerszy o 2-4 cm, a jego długość sięgać do 5 cm (wcześniej 3 cm),

- krok kombinezonu może być mierzony 2 cm poniżej wysokości krocza.

Nie jest to rewolucja, ale znaczący krok w stronę bezpieczeństwa. "Niektóre nacje chciały jeszcze więcej, ale FIS zgodziła się tylko na dwa centymetry dodatkowo" - przyznał Hula, cytowany przez TVP Sport. "Już lata temu wiedzieliśmy, że mniejsze kombinezony powodują urazy kolan. Po zmianach z 2012 roku mieliśmy ponad 60 zerwanych więzadeł. Trzeba było kolejnych trzech takich przypadków, by FIS zrozumiała, że to, co oni robią, nie jest dobre" - skomentował z kolei Janko Zwitter.

Eva Pinkelnig nie wystąpi na inauguracji PŚ w skokach narciarskich kobiet Jure MAKOVEC AFP

Alexandria Loutitt Jure MAKOVEC AFP

Trener Stefan Hula z Anną Twardosz Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe