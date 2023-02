Powinien gdzieś jechać potrenować i coś zmienić, żeby nastąpiło przełamanie szybkiego ataku progu, żeby odlecieć. Myślę, że trenerzy pomogą mu to osiągnąć. Powinien pojechać z drugim trenerem na spokojny trening, na skocznię normalną czy nawet na średnią i szukać tego dojazdu, bo tu jest przyczyna jego niemocy - dojechanie do progu i oderwanie się od niego. On zostaje z tyłu, brakuje mu potem w powietrzu, robi coraz większe błędy i coraz więcej mu brakuje

~ powiedział wprost.