Dyskwalifikacja Stocha po siedmiu latach przerwy. Znamy powód

Dawid Kubacki zwyciężył w niedzielnym konkursie Letniej Grand Prix na normalnej skoczni w austriackim Hinzenbach. Kamil Stoch po pierwszej serii zajmował 16. miejsce, ale został zdyskwalifikowany po rundzie finałowej. Zajął przez to końcowo dopiero 29. lokatę.

Dyskwalifikacja Stocha. Powodem kombinezon

Co spowodowało dyskwalifikację? Jak napisał na Twitterze Dominik Formela, dziennikarz serwisu skijumping.pl, wszystko przez zbyt krótkie rękawy w kombinezonie. Jak podkreślił, to niedopatrzenie nie daje żadnej realnej przewagi sportowej, ale nie mieści się ono w obrębie przepisów i musi być karane.

Jak dodał inny redaktor wspomnianego portalu, Adam Bucholz, dla Stocha to pierwsza dyskwalifikacja od... 2794 dni. Ostatni raz taka sytuacja miejsce 31 stycznia 2015 roku w Willingen, kiedy to reprezentacja Polski nie weszła do drugiej serii konkursu drużynowego.

35-latek zajmuje obecnie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Ma na koncie 182 punkty. Przed nim są tylko Manuel Fettner (210 "oczek") i Kubacki (280). Do rozegrania został tylko jeden konkurs - 2 października w niemieckim Klingenthal.

