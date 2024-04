Niesamowite, co zrobił Ryoyu Kobayashi. Adam Małysz komentuje

"To była duża tajemnica, jeśli chodzi o ten projekt. Coś takiego przygotowywano już kiedyś w Austrii. Nie doszło to jednak wówczas do skutku. Mieli tam skakać wtedy Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern i nawet chyba Andreas Goldberger. Były jednak wówczas spore problemy, jeśli chodzi o zgody. I to z federacji austriackiej, i to ze strony FIS. Zarzucono wówczas ten projekt - wyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego" - Adam Małysz w rozmowie z Interią Sport.

"To, co zrobił dzisiaj Ryoyu, jest przesunięciem granic. Nową erą naszego sportu. To wspaniałe wydarzenie (...) Temat jeszcze powróci, ale to dla mnie jasne, że nic takiego nie może mieć miejsca. W oficjalnym komunikacie pogratulowaliśmy mu jego wyczynu i to jest właściwe. To był całkowicie prywatny projekt, poza auspicjami FIS. Dziś sam siebie spytałem: co stałoby się, gdybyśmy próbowali to w środę zatrzymać? I stałoby się źle. Bo na jakiej podstawie? Nie ma przecież na ten temat żadnych regulacji, skoczkowie nie są naszą własnością. Musimy to oczywiście przemyśleć, niemniej byłoby nierozsądnym to potępiać. To były takie same skoki, jak te, które uprawiają sobie dzieci na górkach. Tylko na większą skalę. Jedyne, co różni te dwie sytuacje, to fakt, że w tym projekcie brał udział mistrz olimpijski, a nie dziecko na zjazdowych nartach i w kurtce" - wyjawił szef PŚ.