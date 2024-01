"W tym momencie modele są zgodne co do temperatury, która ma wahać się w okolicy zera i jeden-dwa stopnie poniżej. To na pewno ułatwi utrzymanie pokrywy śnieżnej na obiekcie. Trochę mniej zgodności jest co do opadów, ale jeżeli wystąpią, to z dodatkiem lub samego śniegu. Niestety, dla skoczków chyba najważniejszy składnik, czyli wiatr jest dziś nie do określenia. Dotyczy to zarówno kierunku, jak i siły podmuchów" - przekazał PAP Grzegorz Walijeski, rzecznik IMGW.