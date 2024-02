Przed skoczkami narciarskimi weekend rywalizacji na "mamucie". Puchar Świata zawita do Oberstdorfu. Choć ekipy udają się powoli do Niemiec, dopiero na kilka dni przed pierwszym konkursem organizatorzy imprezy dostali zielone światło. Niekorzystna aura opóźniła przygotowania obiektu. Na szczęście działacze poradzili sobie z deszczem i dodatnimi temperaturami. "Czapki z głów, wymagało to dużo pracy ręcznej" - oznajmił delegat techniczny FIS Andreas Bauer.

