Dwa medale i kontuzja. Polski talent skoków wraca do gry. Ma jasny cel

Łukasz Łukaszczyk uwagę kibiców skoków narciarskich zwrócił na siebie już dwa lata temu. W styczniu 2024 roku zdobył brązowy medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży. W obu seriach oddał najdłuższe skoki w całym konkursie, jednak finałową próbę zakończył upadkiem.

Miesiąc później podczas Mistrzostw Świata Juniorów dołożył kolejny sukces - brązowy medal w konkursie drużynowym. Pod koniec sezonu zadebiutował również w Pucharze Kontynentalnym w Planicy, gdzie zdobył pierwsze punkty.

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Jego rozwój został jednak zahamowany. W grudniu 2024 roku przeszedł operację kolana. Do treningów na skoczni wrócił dopiero w maju 2025 roku.

- Już nie muszę się martwić kolanem. Jest zdecydowanie lepiej, więc mogę normalnie jeździć. Podstawy cały czas są takie same, nic się nie zmienia. Nadal chodzi o to, żeby dobrze rozpędzić się w drugiej fazie najazdu i walczyć o jak najdłuższą odległość - wyjaśnił Łukaszczyk.

Polski skoczek przez lata wyróżniał się odważnym stylem lotu, który przyciągał uwagę kibiców. Teraz jednak zmiany sprzętowe sprawiają, że musi dostosować swoją technikę.

- Cały czas poprawiamy technikę. Teraz kombinezon nie pozwala mi jeszcze oddać z siebie wszystkiego. Trochę ucięli górę, jest trochę mniejszy i przez to trudniej utrzymać odpowiednią pozycję i dobrze wejść pod nartę - dodał.

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Na sezon 2026/27 Łukasz Łukaszczyk został powołany do kadry B, która łączy doświadczenie z młodością. W grupie znajdują się między innymi Aleksander Zniszczoł czy Jakub Wolny, ale również młodsi zawodnicy, tacy jak 17-letni Konrad Tomasiak.

Bardzo przyjemnie jest w kadrze B. Mamy bardzo zgraną ekipę. Nie tylko w samej kadrze B, bo współpracujemy również z kadrą A, a czasami z juniorami i ta współpraca naprawdę dobrze wygląda. Niby jest między nami różnica wieku, ale mentalnie bym tego nie powiedział (śmiech)

- Z kim mam najlepszy kontakt? To ciężkie pytanie, bo cała ekipa jest zgrana. Gdybym miał wymienić trzy osoby, to powiedziałbym: Kamil Waszek, Szymon Sarniak i Adam Niżnik - przyznał.

19-letni zawodnik zakopiańskiego klubu podczas inauguracji Letniego Grand Prix w Wiśle otrzymał szansę debiutu w tej randze zawodów. Startu nie może jednak zaliczyć do w pełni udanych. W sobotnim konkursie uzyskał 106,5 metra, co dało mu 55. miejsce w stawce. Znacznie lepiej zaprezentował się podczas treningu, w którym osiągnął 119,5 metra. Sam zawodnik przyznał, że główną rolę odegrał stres związany z kontrolą.

To też nie był kompletnie mój poziom, bo niestety trochę u góry dopadł mnie już stres przed kontrolą. Po kontroli trochę zeszło, ale dalej go czułem i niestety nie wykorzystałem tego. Wyszło słabo. Emocje tylko pogłębiły problemy techniczne. Kontrola jest straszna

W lipcu podczas Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku Łukaszczyk zajął 10. miejsce w krajowej rywalizacji, oddając skoki na 99,5 oraz 100 metrów.

- Lato zaczęło się od bardzo dobrego poziomu, później był taki mały spadek, a teraz forma znowu cały czas idzie w górę. Nie licząc oczywiście tego skoku. Mam nadzieję, że będzie dalej szła w górę - podsumował.

Młody Polak poznał Horngachera. Tak ocenił pierwsze wrażenie

W ostatnich miesiącach polscy skoczkowie mogą korzystać również ze wsparcia Stefana Horngachera, który pełni funkcję koordynatora wszystkich kadr. Austriak pomaga nie tylko zawodnikom grupy A, ale również pozostałym zespołom szkoleniowym.

Dla młodych skoczków, takich jak Łukaszczyk, była to pierwsza okazja do bliższej współpracy z doświadczonym trenerem.

- Miałem bardzo pozytywne wrażenia. Pierwsze było takie, że gość jest straszy, ale współpraca z nim jest naprawdę przyjemna. Dużo podpowiada, zwraca uwagę na szczegóły i pomaga całej ekipie. Jest naprawdę bardzo w porządku - powiedział.

Celem Łukaszczyka na najbliższy sezon jest przebicie się do Pucharu Świata i regularne zdobywanie punktów.





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