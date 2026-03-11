Dwa dni przed startem FIS ogłasza ws. Małysza. Jest komunikat. Już zapowiedzieli

Powoli do końca zbliża się sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawodnikom zostały już zaledwie trzy konkursowe weekendy - w Oslo, Vikersund oraz Planicy, gdzie standardowo zakończy się cała kampania. W najbliższy weekend najlepszych skoczków ugości wspomniane Oslo.

Tam mieści się kultowy obiekt Holmenkollbakken, gdzie poza corocznymi zawodami Pucharu Świata odbyły się m.in. mistrzostwa świata (w 2011 roku). Pierwszy rozdział zawodów w tym sezonie zaplanowany jest już na piątek 13 marca. W ten dzień odbędzie się trening, a następnie kwalifikacje do sobotniego konkursu.

Na dwa dni przed startem Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) już podgrzewa atmosferę przed rywalizacją i zapowiada zmagania w stolicy Norwegii. W mediach społecznościowych w związku z tą sprawą pojawił się specjalny wpis.

W nim nie zabrakło wspomnienia o Adamie Małyszu, dla którego Oslo jest niezwykle specjalnym miejscem. W treści komunikatu Polaka nazwano w szczególny sposób.

FIS nazwała Małysza królem. Piękne słowa o Polaku

W zapowiedzi profil wskazuje najważniejsze wspomnienia Małysza z właśnie tym miejscem. To właśnie tam wygrał swój pierwszy konkurs Pucharu Świata w karierze, a do tego również tam ogłosił zakończenie kariery skoczka. Co więcej, aktualny prezes Polskiego Związku Narciarskiego jest zawodnikiem z największą liczbą zwycięstw w Oslo.

- Jedziemy do Oslo, gdzie królem jest... Adam Małysz. Pięć zwycięstw w Pucharze Świata, jego pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata i miejsce, w którym ogłosił koniec kariery - napisano.

