Raw Air w Lillehammer. Duży pech Yuki Ito. Zdecydowały sekundy

Japonka prezentowała się w tegorocznym Raw Air, notując miejsca w pierwszej dziesiątce, co pozwalało jej się utrzymywać w czołowej piętnastce klasyfikacji generalnej cyklu. Było to o tyle ważne, że w związku z zapowiedziami FIS, właśnie najlepszych 15 zawodniczek otrzyma szansę, by rywalizować w pierwszym w historii konkursie kobiet na skoczni mamuciej, który odbędzie się w Vikersund. Będzie to rywalizacja pokazowa, a jej wyniki nie będą zaliczać się do Pucharu Świata, ale chodzi w niej przede wszystkim o przekroczenie nieosiągalnej dotąd bariery.