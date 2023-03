Odległe lokaty Polaków w Lillehammer

Raw Air 2023: Granerud liderem, Polacy w "10"

W czołowej "10" cyklu jest dwóch Polaków. Na ósmej pozycji znajduje się Dawid Kubacki, który traci do Graneruda 74,3 punktu. To jednak nadal około 15 punktów do miejsca na podium, co sprawia, że nasz zawodnik wciąż ma o co walczyć w cyklu Raw Air. Dwa "oczka" niżej plasuje się Stoch, jednak jego strata to już 88,9 punktu, co wydaje się bardzo trudne do nadrobienia.