Duszpasterstwo ogłosiło ws. Tomasiaka. Wezwali do modlitwy i się zaczęło

Jest pierwszy medal dla Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026! Kacper Tomasiak dokonał rzeczy wielkiej, sięgając po srebro na skoczni normalnej. Został najmłodszym skoczkiem w polskiej historii, który zdobył krążek na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. A to wszystko na oczach wielu kibiców, ale i rodziców, którzy przybyli do Predazzo, by osobiście wspierać syna. Towarzyszył im Paweł Niemczyk, prezes klubu LKS Klimczok Bystra, w którym to trenuje 19-latek.

"Nie jesteśmy w stanie rozmawiać. Panuje tu ogromne wzruszenie. Oglądałem ten konkurs w towarzystwie rodziców Kacpra i teraz razem płaczemy ze szczęścia. Co za piękna historia! Rodzice Kacpra Tomasiaka i ja pozdrawiamy polskich kibiców" - mówił dla Sport.pl po ogromnym sukcesie młodego skoczka.

Tymczasem po sieci niesie się wpis pewnej wspólnoty, która jest Tomasiakowi szczególnie bliska. Doczekał się już tysięcy reakcji.

Ten wpis diecezji ws. Tomasiaka niesie się po sieci. "Dziękujemy za Twoje świadectwo wiary"

Jeszcze przed rozpoczęciem olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej, nie brakowało komentarzy pełnych wiary w możliwości Kacpra Tomasiaka. Piotr Żyła publicznie, na telewizyjnej antenie, mówił, że jego kolega z kadry jest murowanym kandydatem do medalu, być może nawet złotego. Jedni nie dowierzali, dla innych były to słowa dające nadzieję. Ostatecznie okazały się prorocze. 19-latek co prawda po krążek z najcenniejszego kruszcu nie sięgnął, ale wicemistrzostwo olimpijskie to przecież wielka sprawa i marzenie chyba każdego sportowca.

Zanim Tomasiak zasiadł na belce, w sieci pojawił się intencyjny wpis Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej. To grupa, z którą skoczek jest mocno związany. W jej ramach wraz z innymi kolegami-lektorami nieraz służył do mszy świętej.

"Otoczmy modlitwą, Lektora z naszej Diecezji, skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, który już jutro rozpocznie zmagania na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich! Drogi Kacprze, tak jak Ty niosłeś kadzidło przed Panem, tak teraz On niech Cię niesie daleko i bezpiecznie! PS. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i dziękujemy za Twoje świadectwo wiary!" - przekazano, dołączając zdjęcie z procesji Bożego Ciała. Na fotografii na pierwszym planie widać właśnie Tomasiaka.

Po tym, jak sportowiec wywalczył srebro, diecezja opublikowała aktualizację. "Mamy medal! Zrobił to! Kacper jesteś Wielki! A Pan poniósł Cię daleko!" - napisano z ogromną radością.

Oba wpisy sprowokowały tysiące reakcji. "I niósł go On wysoko i bezpiecznie", "Pięknie! Szef z góry prowadzi!", "Niech Pan Go zawsze prowadzi. Gratulacje i podziękowania za te wspaniałe emocje", "Dzielny i skromny Kacprze - ogromne gratulacje od wdzięcznych rodaków", "Kacper, zostałeś solą naszej Ojczystej Ziemi", "Wszyscy mają dowód namacalny. Wiara góry przenosi. Gratulujemy Kacper", "Wielka radość dla Kacpra, waszej Wspólnoty i całego Kraju. I cieszę się, że Kacper kroczy właściwą drogą, nie tylko kariery sportowej" - cieszą się internauci.

Na platformie X pojawiło się również wideo, na którym udokumentowano reakcję niegdysiejszych szkolnych kolegów Tomasiaka na finałowy skok, który pozwolił na sięgnięcie po olimpijskie srebro.

