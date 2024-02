Dublet Austriaków w Sapporo, kolejny błysk Piotra Żyły

W przeszłości w zawodach Pucharu Świata w Sapporo trzykrotnie zwyciężył Adam Małysz (raz też był trzeci). Raz najlepszy na obiekcie Okurayama był z kolei Kamil Stoch (łącznie pięciokrotnie na podium). Trzeci Polak, który był w najlepszej trójce zmagań w Sapporo to Dawid Kubacki. Popularny "Mustaf" był drugi w jednym z trzech ubiegłorocznych konkursów, a także trzeci w 2020 roku.

Tym razem do Sapporo poleciało pięciu Polaków": Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Klemens Murańka, który zajął miejsce w składzie Pawła Wąska . Po całkiem przyzwoitych występach w kwalifikacjach kibice liczyli, że i w dalekiej Japonii któremuś z naszych zawodników uda się powalczyć o czołową "10".

Błysk Piotra Żyły przed konkursem

W serii próbnej przed konkursem w Sapporo najlepiej z naszych zawodników zaprezentował się Piotr Żyła. "Wiewiór" już przed tygodniem w Salt Lake City sygnalizował bardzo dobrą formę, zajmując czwarte miejsce . Na Okurayamie osiągnął aż 138 metrów, co dało mu bardzo dobrą czwartą pozycję.

Równo dziesięć metrów bliżej wylądował Aleksander Zniszczoł i był piętnasty, ex aequo z Kamilem Stochem, który co prawda skoczył 127 metrów, ale jego łączna nota była taka sama, jak młodszego kolegi. Taką samą odległość co nasz mistrz olimpijski uzyskał Klemens Murańka i zakończył serię próbną na 22. pozycji.