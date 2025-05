"O tym, że Kamil planuje zakończyć karierę, wiedziało tylko kilka osób"

O tym, że to miał być ostatni sezon Stocha, świadczyło jego zachowanie i symbole . Nasz wielki skoczek cieszył się każdym skokiem jak dziecko. Do tego przygotował kask, który nawiązywał do jego młodzieńczych lat. W tym wszystkim zabrakło tylko wyników i atmosfery w drużynie.

- Do końca sezonu dla nas było pewne, że to ostatnia zima Kamila. Co więcej, zaraz po sezonie przyszło auto na naszą podróż - opowiadała Ewa Bila-Stoch.

Doleżal, który - choć był trenerem Stocha - nie miał prawa wejścia na wieżę trenerską, zdarzało się też, że nie otrzymywał nagrań skoków swojego zawodnika, by móc na bieżąco reagować na to, co robi Stoch na skoczni. Obaj działali zatem nieco po omacku. Korekty mogli wdrażać, ale z opóźnieniem. To nie sprzyjało dobremu skakaniu. Mimo tego Stoch, dzięki swojemu wielkiemu doświadczeniu, zanotował udaną końcówkę zimy. Mocno zbliżył się do światowej czołówki, co napawa optymizmem przed najbliższą, ostatnią zimą wielkiego mistrza. A przecież przed nami zimowe igrzyska. I jeszcze może to być piękne zakończenie kariery Stocha.