Drugie miejsce, a za chwilę taki komunikat. Polak liderem, Maciusiak dostał kolejny sygnał
To był udany wieczór dla Kacpra Tomasiaka w Letnim Pucharze Kontynentalnym. W sobotę 27 września skoczkowie rywalizowali w niemieckim Hinterzarten. Wspomniany Polak zajął drugie miejsce, ustępując jedynie Japończykowi Tomofumiemu Naito. Za chwilę nadeszła informacja, która jest kolejnym sygnałem dla selekcjonera Macieja Maciusiaka. Trener Polaków będzie musiał poważnie przemyśleć kandydaturę Tomasiaka przed zbliżającym się sezonem zimowym.
W sobotę 27 września odbył się pierwszy tego weekendu konkurs w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Rywalizacja przeniosła się do niemieckiego Hinterzarten. Przypomnijmy, że całkiem niedawno, podczas niedzielnej rywalizacji w austriackim Stams najlepszy był 18-letni Kacper Tomasiak. Poza nim swoje skoki oddali też inni polscy skoczkowie: Klemens Joniak, Tomasz Pilch, Jakub Wolny, Jarosław Krzak, Adam Niżnik i Tymoteusz Amilkiewicz.
18-letni Polak po pierwszej serii zawodów w Hinterzarten rozbudził apetyty polskich kibiców. Na półmetku zmagań Tomasiak zajmował pierwsze miejsce w konkursie. Swoim skokiem na 105 metrów zapewnił sobie przewagę 2,1 punktu nad Japończykiem Tomofumim Naito.
Spośród Polaków, do finału zawodów w Hinterzarten awansował Klemens Joniak. Ta sztuka udała się też Adamowi Niżnikowi, który jednak został zdyskwalifikowany. Jego skok w serii finałowej nie został więc zaliczony.
Fantastyczny konkurs LPK w wykonaniu Tomasiaka. A za chwilę takie wieści, Maciusiak już wie
W drugiej serii Klemens Joniak skoczył na 103,5 metra. Ostatecznie Polak zakończył zmagania na 15. miejscu. Jeszcze lepiej poszło za to Kacprowi Tomasiakowi, który poprawił swój wynik z pierwszej serii i wylądował na 107. metrze. 18-latkowi dało to ostatecznie drugie miejsce w sobotnim konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Hinterzarten. Lepszy był tylko wspomniany Tomofumi Naito, który osiągnął rezultat 110 metrów. Japończyk wyprzedził Polaka o zaledwie 0,3 punktu. Podium uzupełnił Niemiec Constantin Schmid.
To jednak nie jest koniec dobrych wieści, zwłaszcza dla selekcjonera reprezentacji Polski skoczków Macieja Maciusiaka. Kacper Tomasiak może i zajął drugie miejsce na zawodach w Hinterzarten, jednak wskoczył na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego. 18-latek ma na koncie 180 punktów i wyprzedza o cztery oczka Austriaka Clemensa Aignera. Tym samym, Kacper Tomasiak wysyła kolejny, poważny sygnał do Macieja Maciusiaka. 18-latek puka do drzwi pierwszej reprezentacji na zbliżający się sezon zimowy.
Po sobotnim konkursie w ramach LPK rankingowe punkty zyskał też Klemens Joniak. Obecnie zajmuje on 20. pozycję w klasyfikacji generalnej. Za to na 18. miejscu jest Adam Niżnik.
W niedzielę drugi dzień zmagań w Hinterzarten w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Start już o godz. 9:00, ze względu na niekorzystne prognozy pogody.