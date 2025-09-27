W sobotę 27 września odbył się pierwszy tego weekendu konkurs w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Rywalizacja przeniosła się do niemieckiego Hinterzarten. Przypomnijmy, że całkiem niedawno, podczas niedzielnej rywalizacji w austriackim Stams najlepszy był 18-letni Kacper Tomasiak. Poza nim swoje skoki oddali też inni polscy skoczkowie: Klemens Joniak, Tomasz Pilch, Jakub Wolny, Jarosław Krzak, Adam Niżnik i Tymoteusz Amilkiewicz.

18-letni Polak po pierwszej serii zawodów w Hinterzarten rozbudził apetyty polskich kibiców. Na półmetku zmagań Tomasiak zajmował pierwsze miejsce w konkursie. Swoim skokiem na 105 metrów zapewnił sobie przewagę 2,1 punktu nad Japończykiem Tomofumim Naito.

Spośród Polaków, do finału zawodów w Hinterzarten awansował Klemens Joniak. Ta sztuka udała się też Adamowi Niżnikowi, który jednak został zdyskwalifikowany. Jego skok w serii finałowej nie został więc zaliczony.

Fantastyczny konkurs LPK w wykonaniu Tomasiaka. A za chwilę takie wieści, Maciusiak już wie

W drugiej serii Klemens Joniak skoczył na 103,5 metra. Ostatecznie Polak zakończył zmagania na 15. miejscu. Jeszcze lepiej poszło za to Kacprowi Tomasiakowi, który poprawił swój wynik z pierwszej serii i wylądował na 107. metrze. 18-latkowi dało to ostatecznie drugie miejsce w sobotnim konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Hinterzarten. Lepszy był tylko wspomniany Tomofumi Naito, który osiągnął rezultat 110 metrów. Japończyk wyprzedził Polaka o zaledwie 0,3 punktu. Podium uzupełnił Niemiec Constantin Schmid.

To jednak nie jest koniec dobrych wieści, zwłaszcza dla selekcjonera reprezentacji Polski skoczków Macieja Maciusiaka. Kacper Tomasiak może i zajął drugie miejsce na zawodach w Hinterzarten, jednak wskoczył na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego. 18-latek ma na koncie 180 punktów i wyprzedza o cztery oczka Austriaka Clemensa Aignera. Tym samym, Kacper Tomasiak wysyła kolejny, poważny sygnał do Macieja Maciusiaka. 18-latek puka do drzwi pierwszej reprezentacji na zbliżający się sezon zimowy.

Po sobotnim konkursie w ramach LPK rankingowe punkty zyskał też Klemens Joniak. Obecnie zajmuje on 20. pozycję w klasyfikacji generalnej. Za to na 18. miejscu jest Adam Niżnik.

W niedzielę drugi dzień zmagań w Hinterzarten w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Start już o godz. 9:00, ze względu na niekorzystne prognozy pogody.

