Drugi medal "zawisł" na szyi Tomasiaka. Kapitalna wiadomość, legenda wprost

Kacper Tomasiak przeszedł do historii polskiego olimpizmu, zostając naszym najmłodszym medalistą igrzysk w odmianie zimowej. Na sukces 19-latka rodem z Bielska-Białej w rozmowie z Interią zareagował znający smak złota, mistrz z Sapporo z 1972 roku Wojciech Fortuna. Legendarny skoczek zawiesił na szyi nastolatka kolejny medal, przekazując za naszym pośrednictwem bezpośrednie słowa do nowego bohatera polskiego sportu.

Sportowiec w białym stroju z polskim godłem i czerwoną czapką prezentuje medal, na jego twarzy widoczny jest uśmiech i radość, w tle rozmyta publiczność, a w lewym górnym rogu wstawione jest niewielkie zdjęcie starszego mężczyzny w okularach na tle ści...
Kacper Tomasiak odebrał gratulacje od mistrza olimpijskiego Wojciecha FortunyEXPA/NEWSPIX.PL / Bartosz KRUPA/East NewsPUSTE
- To był piękny dzień - zaczął rozmowę Wojciech Fortuna, który nie przepuszcza okazji, by oglądać sport na najwyższym poziomie. Było jasne, że nie zabraknie go przed telewizorem, by dopingować polskich skoczków w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo. Kacper Tomasiak zrobił prawdziwą furorę, stając na drugim stopniu podium. Mało tego, w dodatku w serii finałowej wyrównał oficjalny rekord skoczni, lecąc na 107 m.

Wojciech Fortuna reaguje na sukces Kacpra Tomasiaka. Bez hamulców

- Wiedziałem, że Kacper jest zdolny do tego, bo już na olimpijskich treningach latał po najwyższych parabolach. Za każdym razem pokazywał coś fajnego. I w debiucie wytrzymał presję drugiego skoku, bo jest w bardzo dobrej formie i dyspozycji - podkreślił 73-letni Fortuna.

Mistrz reaguje na ruch ws. Stocha i Kubackiego. "Nie będę owijał w bawełnę"

Trudno było się wstrzelić z telefonem, bo linia pana Wojciecha cały czas była zajęta. Okazało się, że wyczynem Tomasiaka żyli także byli, słynni sportowcy z innych dyscyplin. - Bez przerwy dzwonili koledzy i składali gratulacje dla dyscypliny. Józek Łuszczek, Antoni Szymanowski, Lesław Ćmikiewicz... - wylicza nasz rozmówca.

    Co najbardziej podoba się Fortunie w Tomasiaku? - Jest odważny i widać, że to go cieszy. Teraz, po tym sukcesie, już będzie sobie radził w najściślejszej elicie - prognozuje emerytowany kolega po fachu. - Mamy na razie takiego jednego skoczka, ale myślę że to jeszcze nie koniec, bo on tak samo umie skakać na dużej skoczni. A formę ma rzeczywiście olimpijską! - zaciera ręce Fortuna.

    Gdyby słowa legendy miały moc sprawczą, to Tomasiak byłby już teraz dwukrotnym medalistą olimpijskim. Jego zdaniem jednak to sam Kacper zapracuje na to, by być podwójnym bohaterem z jednych igrzysk.

    - On na dużej skoczni będzie walczył z Domenem Prevcem. Myślę, że Słoweniec tym razem wygra, ale Kacper będzie miał znów srebrny krążek. Może pan to zapisać. Choć w sumie jakikolwiek to będzie "krążek", liczy się każdy medal - orzekł Fortuna. 

    W tym miejscu przypomniał swoją historię, właśnie z Sapporo. - Proszę pana, mnie też niedużo brakło na średniej do drugiego medalu. Miałem drugie długości, ale byłem dopiero szósty, bo punktowali mnie tak, jak chłopca - utyskuje.

    Fortuna rzadko kiedy gryzie się w język, ale uznał, że w momencie sukcesu nie ma co podpalać lontu. No, chyba że ktoś go do tego sprowokuje. Póki co na pytanie o zasługi szkoleniowców, a mianowicie czy to bardziej medal Wojciecha Topora, czy trenera głównego Macieja Maciusiaka, wykonał unik niczym doskonały pięściarz.

    - Panie redaktorze, musiałbym odpowiedzieć szczerze, dlatego lepiej się nie odzywać. Później zostanę oblany pomyjami. I choć jestem odporny na takie sprawy, to zostawię to dla siebie - odrzekł.

    Co się stało z Polką? Gorzkie słowa zaraz po starcie. Wypaliła prosto z mostu

    Za to ochoczo zareagował zapytany, czy chciałby za pośrednictwem Interii przekazać jakąś wiadomość Kacprowi Tomasiakowi.

    - Gratulacje od Wojciecha Fortuny. Długo na to czekałem, ale wiedziałem, że zrobisz coś, bo widzę, że cię stać na sukcesy. I myślę, że to nie ostatni twój medal w Predazzo - podkreślił.

      Wkrótce jednak będzie miał okazję, by osobiście zamienić kilka zdań z 19-latkiem. Zgodnie z tym, co komunikowała Interii, mistrz olimpijski 12 lutego z samego rana wylatuje do Włoch, zapowiadając swoją wizytę na konkursie. A może osobiście wręczy rodakowi prognozowany medal?

      - Nie, tam pewnie są inni do tego delegowani. Ale dobrze by było, gdyby mi zaproponowali, bo to byłby dla mnie ogromny zaszczyt - przyznaje Wojciech Fortuna.

      Z Mediolanu - Artur Gac

      Sportowiec w białym stroju z polskim godłem gryzie srebrny medal, w ręku trzyma maskotkę olimpijską, ma na głowie czerwoną czapkę i narciarskie gogle na szyi.
      Kacper Tomasiak z medalem olimpijskimGrzegorz MomotPAP
      Sportowiec w kombinezonie skoczka narciarskiego, z numerem startowym, kaskiem i goglami, uśmiechnięty, siedzi na tle dużych kół olimpijskich.
      Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
      Mężczyzna w okularach i eleganckim smokingu z muchą pozuje na tle ściany z logotypami i godłem Polski.
      Wojciech FortunaKurnikowskiAKPA
