- To był piękny dzień - zaczął rozmowę Wojciech Fortuna, który nie przepuszcza okazji, by oglądać sport na najwyższym poziomie. Było jasne, że nie zabraknie go przed telewizorem, by dopingować polskich skoczków w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo. Kacper Tomasiak zrobił prawdziwą furorę, stając na drugim stopniu podium. Mało tego, w dodatku w serii finałowej wyrównał oficjalny rekord skoczni, lecąc na 107 m.

Wojciech Fortuna reaguje na sukces Kacpra Tomasiaka. Bez hamulców

- Wiedziałem, że Kacper jest zdolny do tego, bo już na olimpijskich treningach latał po najwyższych parabolach. Za każdym razem pokazywał coś fajnego. I w debiucie wytrzymał presję drugiego skoku, bo jest w bardzo dobrej formie i dyspozycji - podkreślił 73-letni Fortuna.

Trudno było się wstrzelić z telefonem, bo linia pana Wojciecha cały czas była zajęta. Okazało się, że wyczynem Tomasiaka żyli także byli, słynni sportowcy z innych dyscyplin. - Bez przerwy dzwonili koledzy i składali gratulacje dla dyscypliny. Józek Łuszczek, Antoni Szymanowski, Lesław Ćmikiewicz... - wylicza nasz rozmówca.

Co najbardziej podoba się Fortunie w Tomasiaku? - Jest odważny i widać, że to go cieszy. Teraz, po tym sukcesie, już będzie sobie radził w najściślejszej elicie - prognozuje emerytowany kolega po fachu. - Mamy na razie takiego jednego skoczka, ale myślę że to jeszcze nie koniec, bo on tak samo umie skakać na dużej skoczni. A formę ma rzeczywiście olimpijską! - zaciera ręce Fortuna.

Gdyby słowa legendy miały moc sprawczą, to Tomasiak byłby już teraz dwukrotnym medalistą olimpijskim. Jego zdaniem jednak to sam Kacper zapracuje na to, by być podwójnym bohaterem z jednych igrzysk.

- On na dużej skoczni będzie walczył z Domenem Prevcem. Myślę, że Słoweniec tym razem wygra, ale Kacper będzie miał znów srebrny krążek. Może pan to zapisać. Choć w sumie jakikolwiek to będzie "krążek", liczy się każdy medal - orzekł Fortuna.

W tym miejscu przypomniał swoją historię, właśnie z Sapporo. - Proszę pana, mnie też niedużo brakło na średniej do drugiego medalu. Miałem drugie długości, ale byłem dopiero szósty, bo punktowali mnie tak, jak chłopca - utyskuje.

Fortuna rzadko kiedy gryzie się w język, ale uznał, że w momencie sukcesu nie ma co podpalać lontu. No, chyba że ktoś go do tego sprowokuje. Póki co na pytanie o zasługi szkoleniowców, a mianowicie czy to bardziej medal Wojciecha Topora, czy trenera głównego Macieja Maciusiaka, wykonał unik niczym doskonały pięściarz.

- Panie redaktorze, musiałbym odpowiedzieć szczerze, dlatego lepiej się nie odzywać. Później zostanę oblany pomyjami. I choć jestem odporny na takie sprawy, to zostawię to dla siebie - odrzekł.

Za to ochoczo zareagował zapytany, czy chciałby za pośrednictwem Interii przekazać jakąś wiadomość Kacprowi Tomasiakowi.

- Gratulacje od Wojciecha Fortuny. Długo na to czekałem, ale wiedziałem, że zrobisz coś, bo widzę, że cię stać na sukcesy. I myślę, że to nie ostatni twój medal w Predazzo - podkreślił.

Wkrótce jednak będzie miał okazję, by osobiście zamienić kilka zdań z 19-latkiem. Zgodnie z tym, co komunikowała Interii, mistrz olimpijski 12 lutego z samego rana wylatuje do Włoch, zapowiadając swoją wizytę na konkursie. A może osobiście wręczy rodakowi prognozowany medal?

- Nie, tam pewnie są inni do tego delegowani. Ale dobrze by było, gdyby mi zaproponowali, bo to byłby dla mnie ogromny zaszczyt - przyznaje Wojciech Fortuna.

Z Mediolanu - Artur Gac

Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak Grzegorz Momot PAP

Wojciech Fortuna Kurnikowski AKPA

