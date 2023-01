Aleksander Zniszczoł po PŚ w Sapporo: Patrzę przed siebie

28-latek został zapytany o to, jak radzi sobie z krytycznymi komentarzami na swój temat. - Pytanie, czy byłbym w tym miejscu, w którym jestem, gdybym się załamywał. Na pewno nie. Pytanie, do tych ludzi, którzy tak hejtują. Gdzie oni są? To jest pytanie. Ja patrzę przed siebie, to jest moje życie. Nikt nim nie steruje. A kto próbuje, ten przegrywa - przekonywał.