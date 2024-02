Dramatyczne wieści z obozu rywali Polaków. Łzy doświadczonego trenera

Trener norweskiej kadry narodowej Alexander Stoeckl przestał jeździć z drużyną na zawody Pucharu Świata. Szkoleniowca zabrakło w Willingen, Lake Placid, Sapporo i nie będzie go również podczas weekendu w Oberstdorfie. Austriak w pewnym momencie sam zdradził, co było powodem takiej decyzji. 50-latek przyznał publicznie, że nie chce... przeszkadzać swoim podopiecznym.

"Początkowo planowaliśmy, że nie pojadę do Willingen, ale przed wyjazdem do USA zdaliśmy sobie sprawę, że coś jest nie tak. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli nie pojadę na zawody z drużyną. Dlatego zostałem w domu, aby spróbować zrozumieć sytuację i nie przeszkadzać zawodnikom" - mówił w rozmowie z NRK.