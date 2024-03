Dramatyczne sceny w Planicy. Seria upadków, zawodnik zwieziony z zeskoku

W czwartek w Planicy rozgrywano treningi i kwalifikacje do piątkowego konkursu. Już jednak te pierwsze zostały opóźnione z powodu problemów z zeskokiem . Chodziło o to, że w nocy przyszedł mróz i trzeba było zeskok "poprawić".

Do pierwszego upadku doszło już podczas treningów. Upadł Siergiej Tkaczenko z Kazachstanu. Na szczęście zawodnik szybko się podniósł i zszedł o własnych siłach.

Potem do upadków dochodziło już w kwalifikacjach. Najpierw przydarzyło się to Amerykaninowi Caseyowi Larsonowi, który skoczył 196,5 m. On jednak, podobnie jak Tkaczenko, opuścił zeskok o własnych siłach.