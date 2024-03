Ogromne emocje towarzyszą tegorocznej rywalizacji skoczków narciarskich w Pucharze Świata w Planicy. Nie są to jednak tylko te sportowe emocje, których byśmy sobie życzyli, a uwagę od rywalizacji o jak najwyższe lokaty co chwile odciągają dramatyczne sceny, jakie oglądamy na Letalnicy. Ostatnie zawody w tym sezonie upływają bowiem pod znakiem potknięć i upadków. Swoich skoków nie ustali już w ten weekend Anże Lanisek, Siergiej Tkaczenko, Casey Larson, Eetu Nousiainen , Luisa Goerlich, Decker Dean, Giovanni Bresadola czy Timi Zajc . Już po pierwszym dniu m.in. polscy reprezentanci nie ukrywali poważnych obaw przed kolejnymi występami.

Ekstremalne warunki w Planicy. "Jest sporo dziur i śladów"

- Zeskok jest bardzo trudny. Jest sporo dziur i śladów po innych skoczkach. I to jest w tej chwili największy problem. W nocy ten zeskok trochę się zmroził. Rano wyszło słońce i zaczęło się to trochę topić. Śnieg zrobił się miękki, ale nie z wierzchu, gdzie jest skorupka, tylko pod spodem. Po tym, jak ktoś wyląduje, to robi się dziura w tym miejscu. Po wylądowaniu trudno jest utrzymać narty, bo one nie mają krawędzi, a buty też nie trzymają, bo to nie są narty zjazdowe tylko skokowe. Do tego działają na nas dużo większe siły, a wszystko odbywa się na znacznie większej prędkości - dodawał w rozmowie z Interia Sport Maciej Kot.